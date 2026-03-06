Bellas Artes se convierte en la pasarela del desfile inaugural del Trendy Fashion Week RD 2026

El pulso de la moda dominicana alcanza su máxima intensidad a partir de este viernes con la inauguración oficial de la quinta edición del Trendy Fashion Week RD 2026 con la maestría de ceremonias de la influencer y comunicadora Elizabeth Sinai, el comunicador Alex Macías y el diseñador y estilista Keyther Estevez.

Esta plataforma regresa con una propuesta que reafirma su compromiso con la cultura y la proyección del talento desde el corazón de la capital.

"Me llena de orgullo y emoción ver cómo el Trendy Fashion Week RD se consolida hoy en el corazón de Santo Domingo. Transformar esta emblemática Cúpula de Bellas Artes en el epicentro de la moda caribeña es un sueño cumplido. Gracias a cada diseñador, patrocinador y a todo el talento que hace posible este hito. ¡A disfrutar de tres días de pura innovación y estilo!", expresó Jonathan Medero, CEO de Trendy Fashion Week.

Identidad caribeña y figuras de renombre

La pasarela de este año reunirá a una selección de élite que presentará colecciones inspiradas en la identidad del Caribe moderno. Entre los protagonistas dominicanos se encuentran Giannina Azar, Tony Boga, Eddy Rambaldy, Alba Almonte, Martin Polanco, Krisheisy y Jankovic Feliz, indica una nota de prensa.

La cita cuenta además con una sólida representación internacional encabezada por José Zafra (Perú), Federico Visuetti (Panamá) y Ana Sofia (Colombia ).

Por su parte, Puerto Rico llega con una delegación de lujo integrada por José Raúl , Marcos Carrazana, José Texeira, Liliana Velázquez, Jhon Jhon by Alma Brava, Loraine Ortiz y Héctor Molina.

Apuesta por el relevo y el talento emergente

Uno de los momentos más significativos será la presentación especial del Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ), donde 20 estudiantes de término exhibirán sus diseños en una pasarela profesional. Asimismo, el relevo generacional tendrá su espacio en el Trendy Fashion Week Kids, con las propuestas de Emily Reyes, Rosani López (RossViki), Vanesa Fashion Kids y Yheny Frecia de Gia Next Level

Más de 100 modelos de Puerto Rico, España , Colombia, Venezuela y República Dominicana desfilarán durante los tres días del evento. La pasarela estará bajo la mirada de scouts de prestigiosas agencias internacionales que llegan al país en busca de nuevos rostros y talentos.