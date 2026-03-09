Stefano Scholtens: "El modelaje convirtió mis inseguridades en fortalezas"

En la industria de la moda internacional, donde cada temporada aparecen nuevos rostros, la mayoría femeninos, pocos debuts masculinos logran captar la atención como el de Stefano Scholtens (23 años).

Nacido en Puerto Plata, de madre dominicana y padre holandés, y criado en Sosúa, este joven se convirtió en el primer modelo masculino dominicano en trabajar con la casa italiana Bottega Veneta, uno de los nombres más influyentes del lujo contemporáneo.

En conversación con Diario Libre, Stefano habla sobre cómo empezó su carrera casi por casualidad, lo que sintió antes de salir por primera vez a la pasarela, los desafíos de adaptarse al ritmo del circuito internacional y por qué cree que el talento dominicano tiene cada vez más espacio en la industria global.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/img7849-dfa760ae.jpg

—¿Soñabas con ser modelo internacional?

La verdad, no. No conocía nada sobre la industria y tenía muchos prejuicios sobre los modelos masculinos. Tampoco lo veía como una carrera profesional o rentable.

—¿Cómo llegó esa oportunidad a tu vida?

Todo empezó cuando mi manager, Luis Menieur, me escribió por Instagram preguntándome si quería ser modelo. Investigué sobre él, vi entrevistas y decidí darle una oportunidad. Le envié unas fotos y, unos días después, ya estaba firmado con mi agencia actual en Milán, Why Not Models, una de las más prestigiosas de Italia.

—Tu debut internacional fue con Bottega Veneta en septiembre de 2024. ¿Qué pasó por tu mente en esos minutos antes de salir a la pasarela?

Ese mismo día me dijeron que sería exclusivo mundial para la marca. No entendía del todo lo que eso significaba, pero en ese momento supe que estaba haciendo historia.

Estaba nervioso, hasta que Matthieu Blazy (director creativo de la firma en ese entonces) se acercó y me dijo: "Es tu momento, diviértete". Salí a la pasarela y me sentí completamente transformado, como una superestrella.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/img2942-ef9b5c7b.jpeg

—¿Qué crees que te hace especial o diferente ante los demás modelos masculinos internacionales?

Creo que mi autenticidad y el amor que le pongo a lo que hago. Disfruto cada momento en el set y eso se nota. La gente se conecta con esa energía, y es casi imposible trabajar conmigo sin reírse un poco.

—¿Tienes algún ritual antes de salir a pasarela?

El backstage es un caos total: más de 200 personas trabajando para que todo salga perfecto. Siempre me tomo unos segundos para cerrar los ojos en medio del ruido y pedirle a Dios que guíe mis pasos en la pasarela.

—¿Qué ha sido más desafiante: el proceso de preparación física y mental, o adaptarte al ritmo y la presión del circuito internacional?

Adaptarme al ritmo y la presión de la industria. Viajes constantes, castings interminables y muchas horas de espera. El modelaje puede verse glamuroso desde afuera, pero al final es trabajo duro, tan exigente como cualquier otra carrera.

—¿Alguna vez te han pedido que cambies algo esencial de ti para encajar en un mercado específico?

No realmente. Antes de empezar tenía muchas inseguridades sobre mi físico y era muy tímido. El modelaje terminó convirtiendo esas inseguridades en fortalezas. Aprendí que siempre es mejor ser genuino y confiar en uno mismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/img1923-984b9bde.jpeg

—¿Sientes que el talento masculino dominicano está listo para posicionarse al mismo nivel que el femenino en la industria internacional?

Sí. En los últimos años hemos demostrado que podemos destacar. Desde mi exclusiva mundial con Bottega Veneta, hasta Juanel Hernández con Louis Vuitton, y modelos que siguen vigentes como Daniel Morel y Rafael Mieses. Creo que lo mejor aún está por venir.

—¿Cuál ha sido el momento más vulnerable que has vivido en esta carrera y qué te enseñó?

Antes de mi debut, dudé si realmente podía ser modelo. En 2023 tuve dos oportunidades importantes: debutar con Versace o hacer una campaña mundial con Givenchy, pero no confirmé ninguna.

Fue duro, me decepcioné mucho, pero un año después tuve un debut que superó todas mis expectativas. Aprendí que los planes de Dios a veces son mejores de lo que imaginamos.

—¿Alguna firma para la que sueñas desfilar o meta por cumplir dentro de la industria?

Me encantaría desfilar para Saint Laurent, pero mi meta principal es mantenerme vigente en una industria tan competitiva. Debutar no garantiza nada; hay que trabajar constantemente para mantenerse relevante a nivel internacional.

