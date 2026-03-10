Dakota Johnson derrocha sensualidad en nueva campaña de Calvin Klein

Calvin Klein acaba de anunciar el lanzamiento global de su campaña Primavera 2026, protagonizada por la actriz Dakota Johnson, quien debuta como rostro de la marca en una propuesta que celebra la comodidad, la sensualidad sutil y la filosofía de "menos es más".

La campaña presenta las últimas innovaciones de la casa en denim y underwear, dos categorías icónicas que han definido la estética minimalista de Calvin Klein durante décadas.

Bajo la dirección y fotografía del reconocido creativo Gordon von Steiner, la narrativa visual se centra en un momento íntimo: un día relajado en casa, lejos del foco mediático, donde la confianza surge de la naturalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/dakota-2-6ce3a83d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/dakota-2-6ce3a83d.jpg

En el corazón de la propuesta está la evolución del underwear de la marca. Las nuevas líneas Ultralight e Icon Cotton Modal combinan tecnología y suavidad para ofrecer soporte casi imperceptible y una sensación ligera que se adapta al cuerpo como una segunda piel.

Entre las piezas destacadas se encuentra el Perfectly Fit Ultralight Bra, que incorpora tecnología de copa spacer para proporcionar una estructura ligera que eleva y da forma sin sacrificar comodidad. El resultado es una prenda diseñada para acompañar el movimiento diario con naturalidad, manteniendo el equilibrio entre funcionalidad y sensualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/dakota-1-2b7c5210.jpg

Denim: el minimalismo como declaración de estilo

En el universo del denim, la campaña apuesta por siluetas que reinterpretan clásicos con una sensibilidad contemporánea.

El Archive High Rise Slim Jean recupera la esencia de los años noventa con un tiro alto que se ajusta al cuerpo y una pierna recta que estiliza la figura. La pieza se combina con una Relaxed Trucker en tonos azul vintage que aporta un aire desenfadado y auténtico.

Otra de las protagonistas es el Baggy Jean, una silueta relajada que transmite una confianza discreta y cómoda. Juntos, estos esenciales celebran una visión del estilo basada en la simplicidad: prendas que priorizan la comodidad sin perder carácter.

Una narrativa íntima y contemporánea

El lenguaje visual de la campaña equilibra sensualidad y humor con un enfoque minimalista. Las imágenes y el vídeo eliminan lo superfluo para concentrarse en lo esencial: los nuevos fits de denim y las innovaciones en underwear que definen esta temporada.

Interpretada por Dakota Johnson, la historia sigue a la actriz en momentos cotidianos —trabajando, leyendo o simplemente disfrutando de la calma del hogar— capturando una idea central: vivir con confianza.

"Los jeans y la underwear de Calvin Klein tienen una cualidad atemporal que hace que todo se sienta bien en el momento en que te los pones", afirma Johnson.

"Cuando una mujer está sola en casa trabajando, leyendo o haciendo lo que sea, puede sentirse muy liberador y sensual. Captar esa sensación y combinar esa energía con la iconografía de Calvin Klein se sintió a la vez único y clásico".

"Me encanta que esta campaña celebre sentirse cómoda, libre y sexy en tus propios términos. A veces, que una mujer simplemente sea es lo más sexy".

La campaña Primavera 2026 se lanzó globalmente el 9 de marzo y estará disponible en tiendas de Calvin Klein, en su plataforma digital y a través de redes sociales, además de en emplazamientos publicitarios exteriores de gran impacto alrededor del mundo.

