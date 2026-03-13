La modelo dominicana Wendy García debuta en pasarelas internacionales con Dior

La modelo dominicana Wendy García ha desfilado para importantes marcas de moda. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo dominicana Wendy García ha comenzado a llamar la atención de marcas internacionales.

Su debut con la marca Dior en París marcó el inicio de su presencia en importantes campañas y desfiles de diseñadores reconocidos.

García forma parte de la agencia Néfer Models Management, dirigida por la cazatalentos Nileny Dippton. La modelo es originaria de Azua, en el sur de la República Dominicana.

"Wendy llegó a nuestra agencia desde Azua y la ayudamos a desarrollar su potencial", explicó Dippton.

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Orígenes

La joven proviene de una familia humilde: su madre trabaja en casas de familia y su padre es agricultor. Es la tercera de cuatro hermanos y cuando firmó a nivel internacional estaba terminando la secundaria.

Pero esta realidad no le ha impedido dar el gran salto al exigente y competitivo mundo de la moda.

"Wendy tiene en estos momentos muchas opciones interesantes y demuestra mucha proyección".

"Además de Dior, desfiló para la marca Courréges, Alexander Macqueen, la diseñadora de modas británica Victoria Beckham, más las editoriales The Face Magazine y M Le magazine du Monde, lo cual significa que está en la mira de la élite de la moda internacional", finalizó Dippton.