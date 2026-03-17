Zara x John Galliano: cuando la alta costura reinventa el armario cotidiano

El diseñador John Galliano es reconocido por su capacidad para transformar la moda en narrativa visual. ( FUENTE EXTERNA )

Zara, buque insignia del grupo Inditex, anunció una colaboración creativa de dos años con el influyente diseñador británico John Galliano. Y aunque el comunicado fue breve, el significado detrás de este movimiento es todo menos menor.

Galliano, reconocido por su capacidad para transformar la moda en narrativa visual, asumirá el reto de reinterpretar los archivos de Zara a través de colecciones de temporada.

La propuesta no es simplemente revisitar el pasado, sino reconstruirlo: trabajar directamente con prendas de temporadas anteriores, deconstruirlas y darles nueva vida en formas inesperadas.

Un enfoque que encaja perfectamente con la esencia del diseñador, cuya trayectoria —incluyendo sus icónicos pasos por Maison Margiela y Dior— ha estado marcada por la experimentación, la teatralidad y una visión profundamente autoral.

Esta colaboración también se inscribe dentro de una tendencia más amplia: la "elevación" de la moda de gran distribución.

En un momento en que las fronteras entre lujo y retail masivo se difuminan, Zara apuesta por incorporar una mirada de alta costura a su ADN.

Según la propia marca, las colecciones estarán "guiadas por un proceso de alta costura y un enfoque de autor", una declaración que sugiere un cambio estratégico hacia propuestas más conceptuales y exclusivas.

¿Cuándo sale?

El calendario ya está marcado: las primeras piezas verán la luz en septiembre de 2026, con lanzamientos estacionales a lo largo de los dos años de colaboración. Hasta entonces, el misterio forma parte del atractivo.

Por ahora, la industria observa con expectación. Si algo ha demostrado Galliano a lo largo de su carrera es que sabe convertir la moda en espectáculo y emoción. La pregunta no es si sorprenderá, sino cómo lo hará esta vez dentro del universo Zara. Permanezcan atentos.

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