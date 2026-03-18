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Premios Soberano 2026
Premios Soberano 2026

Comienza la alfombra roja de Premios Soberano 2026

Las figuras deslumbraron con sus looks desde las 6:30 de la tarde, previo a la transmisión de televisión

  • Daniela Pujols - Twitter
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Comienza la alfombra roja de Premios Soberano 2026
Ambiente a las afueras del Teatro Nacional previo a la gala de los Premios Soberano 2026. (SAMIL MATEO)

Desde las 6:30 de la tarde, y previo a la transmisión de televisión que comienza a las 7:00 pm, los famosos acudieron al centro del montaje para ser captados por los fotógrafos y reporteros.

Una de las primeras en llegar a la alfombra fue la actriz Judith Rodríguez, con un vestido que evocó brillo y sensualidad.

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La actriz Judith Rodríguez. (KEVIN RIVAS)

Más adelante llegaron las presentadoras oficiales de la alfombra Sophia Sanabria y Amara la Negra.

Negro, blanco y rojo

Las comunicadoras Hony Estrella y Zoila Luna también derrocharon elegancia a base de looks en un imponente negro.

El merenguero Jandy Ventura, con look de Isaías Florentino, y su esposa Yamel Ros, vestida por Michelle Reynoso, llegaron conjuntados en color y elegancia.

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El merenguero Jandy Ventura y su esposa Yamel Ros. (KEVIN RIVAS)

Con un diseño de Giannina Azar, llegó la actriz y directora de casting Katyuska Licairac

Continuaron pasando por la red carpet la artista urbana La Perversa, acompañada de su hijo, con uno de los looks más llamativos y coloridos.

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La Perversa con su hijo. (KEVIN RIVAS)

No se han quedado atrás Mar Solís, la hija del cantautor Marco Antonio Solís, el comediante Carlos Sánchez y la presentadora Oriana Falla, quien acudió destacando en color rojo. 

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Carlos Sánchez con su hija Sophi. (KEVIN RIVAS)

La transmisión por televisión de la alfombra roja es conducida, además, por Karen Yapoort y Josell Hernández

La premiación comienza a las 8:00 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, por Color Visión, canal 9, bajo la conducción de Georgina Duluc, en su debut frente al Soberano, e Irving Alberti, quien repite la gala.

  • Premios Soberano 2026 también se transmitirá por Univisión NY y en streaming a través de Vix.
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Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.