Comienza la alfombra roja de Premios Soberano 2026

Ambiente a las afueras del Teatro Nacional previo a la gala de los Premios Soberano 2026. ( SAMIL MATEO )

Desde las 6:30 de la tarde, y previo a la transmisión de televisión que comienza a las 7:00 pm, los famosos acudieron al centro del montaje para ser captados por los fotógrafos y reporteros.

Una de las primeras en llegar a la alfombra fue la actriz Judith Rodríguez, con un vestido que evocó brillo y sensualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/81f3b7c9-7d01-418d-91ae-11169db71aeb-636bd835.jpg La actriz Judith Rodríguez. (KEVIN RIVAS)

Más adelante llegaron las presentadoras oficiales de la alfombra Sophia Sanabria y Amara la Negra.

Negro, blanco y rojo

Las comunicadoras Hony Estrella y Zoila Luna también derrocharon elegancia a base de looks en un imponente negro.

El merenguero Jandy Ventura, con look de Isaías Florentino, y su esposa Yamel Ros, vestida por Michelle Reynoso, llegaron conjuntados en color y elegancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/f72e2098-7dc0-4be6-b331-85eb4d5124d9-ba8e6139.jpg El merenguero Jandy Ventura y su esposa Yamel Ros. (KEVIN RIVAS)

Con un diseño de Giannina Azar, llegó la actriz y directora de casting Katyuska Licairac.

Continuaron pasando por la red carpet la artista urbana La Perversa, acompañada de su hijo, con uno de los looks más llamativos y coloridos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/c1564fc8-50f4-424c-bc2f-559bb7d321c9-1fd73d58.jpg La Perversa con su hijo. (KEVIN RIVAS)

No se han quedado atrás Mar Solís, la hija del cantautor Marco Antonio Solís, el comediante Carlos Sánchez y la presentadora Oriana Falla, quien acudió destacando en color rojo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/f383ef90-4f72-444c-8726-24a3495817cf-2bd6197a.jpg Carlos Sánchez con su hija Sophi. (KEVIN RIVAS)

La transmisión por televisión de la alfombra roja es conducida, además, por Karen Yapoort y Josell Hernández.

La premiación comienza a las 8:00 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, por Color Visión, canal 9, bajo la conducción de Georgina Duluc, en su debut frente al Soberano, e Irving Alberti, quien repite la gala.

Premios Soberano 2026 también se transmitirá por Univisión NY y en streaming a través de Vix.

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