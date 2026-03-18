Premios Soberano: siete estilismos para recordar sobre la alfombra roja

Cada año, la alfombra roja de los Premios Soberano se convierte en un auténtico escaparate de estilo, donde la moda dominicana despliega su creatividad. Más allá de los galardones, la expectativa se posa sobre los looks que, edición tras edición, logran trascender y quedar grabados en la memoria colectiva.

A propósito de la gala que se celebra este miércoles 18, repasamos algunos de los estilismos más destacados de las pasadas ediciones: un recorrido por apuestas que elevan la expectativa para descubrir cuáles serán los nuevos aciertos de la alfombra roja en este 2026.

Mariasela Álvarez

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La presentadora y productora de televisión es, sin duda, una apuesta segura en la alfombra roja. En 2013, deslumbró con un diseño de Luis Domínguez en tono dorado, que destacaba por su pronunciado (aunque cuidadosamente equilibrado) escote. Una elección sofisticada y memorable que se mantiene entre sus grandes aciertos de estilo.

Pamela Sued

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Sobre la alfombra, Pamela Sued es sinónimo de espectáculo. Audaz y segura de su estilo, suele arriesgar... y acertar.

En 2018 protagonizó uno de sus momentos más memorables con un vestido sirena en vibrante amarillo, coronado por un maxi lazo sobre un hombro. La creación de Jusef Sánchez se convirtió en uno de los atuendos más comentados de la velada.

Milagros Germán

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En 2019, la icónica "Diva" apostó por un blanco impoluto que destilaba sofisticación.

El diseño de Luis Domínguez, de líneas elegantes y estructura impecable, destacaba por un delicado aplique en la parte superior delantera y una abertura que dejaba ver la pierna con sutileza. Un look que, sin esfuerzo, acaparó todas las miradas de la noche.

Nashla Bogaert

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El blanco, aunque elegante, puede ser implacable en la alfombra roja. Sin embargo, en 2021, Nashla Bogaert demostró cómo dominarlo con maestría. La actriz y productora lució un diseño asimétrico de Jusef Sánchez que combinó con un recogido pulido y maquillaje en tonos tierra, logrando un equilibrio perfecto donde el vestido fue el protagonista indiscutible.

Liza Blanco

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En 2024, Liza Blanco deslumbró con un impactante vestido rojo de estética futurista, firmado por Suzelle Taveras para Bride to Be. El estilismo, a cargo de Enyer Díaz, elevó la propuesta con un equilibrio entre fuerza y elegancia. Un look que no pasó desapercibido y se posicionó entre los más aclamados de la noche.

Zoé Saldaña

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Reconocida por su elegancia natural, Zoé Saldaña volvió a brillar en 2025 con una propuesta de refinada sensualidad. La actriz eligió un vestido en tono champán de la firma Monse Maison, con efecto de malla y escote halter.

La espalda descubierta y la caída de la cola aportaron un aire etéreo y sofisticado, reafirmando su estatus como referente de estilo.

Nahiony Reyes

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Fiel a su predilección por siluetas que realzan la figura, Nahiony Reyes apostó en 2025 por una propuesta sofisticada y estructural.

Como presentadora de la gala, lució un diseño de Suzzette Taveras en tafeta de seda color burgundy, con escote palabra de honor, falda tubo y una dramática sobrefalda lateral que aportaba volumen y movimiento. Una elección impecable que conjugó elegancia y modernidad.

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