Premios Soberano 2026: duelo en blanco y negro con destellos de color en la alfombra roja

Nashla Bogaert, Jhoel López y Nahiony Reyes, entre las figuras que acertaron. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El blanco y el negro protagonizaron un inusual duelo estilístico en la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, marcando una narrativa visual poco común en este tipo de celebraciones en el país.

Aunque una discreta diversidad de colores hizo breves apariciones, la noche estuvo dominada por esta dicotomía elegante.

A diferencia de ediciones anteriores, donde el brillo competía directamente con los tonos oscuros, en esta ocasión se integró de forma más sutil, presente en detalles de lentejuelas y tejidos satinados, aportando sofisticación y sobriedad.

Pamela Sued

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Con un diseño del venezolano Marcel Castellano, la silueta sirena abraza el cuerpo hasta las rodillas y se abre en una falda voluminosa con cola.

Nashla Bogaert

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Deslumbró con un look inspirado en el glamour del old Hollywood, en un tono rosa primaveral, de líneas limpias y elegancia atemporal.

Nahiony Reyes

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Diseñado por Suzelle Taveras para Bride to Be, este dos piezas en tono Cloud Dancer fluye con armonía con un corpiño que esculpe la silueta.

Shalim Ortiz

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Se aleja del esmoquin clásico para apostar por una americana de color, combinada con camisa y pantalón negros: un equilibrio casual e impecable.

Evelyna Rodríguez

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En un diseño de Jorge David Pérez, con estilismo de Radhamés Espíritu, la actriz brilló con esta propuesta, sofisticada y dramática.

Jhoel López

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Con diseño de José Jhan, luce chaqueta de esmoquin azul oscuro, brillante y texturizada, combinada con camisa blanca y corbatín negro.

Elvis Crespo

Audaz y teatral con este traje de chaqueta corta y pantalón amplio elevado con una rosa roja como boutonnière y sombrero de ala ancha.

Rosmery Herrand

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La humorista se decantó por un traje confeccionado por el d iseñador de modas indio Naeem Khan, que destaca por su sofisticación y exquisito acabado.

Frank Perozo

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Traje de impecable factura con solapas de pico en satén negro y ribete blanco en chaqueta y pantalón. Un acierto en la alfombra roja.

Bárbara Plaza

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Cfor2Studio dio vida a esta impresionante obra de arte, cuidando cada detalle con una visión creativa única, mientras que el estilismo estuvo a cargo de Enyer Díaz.

Patricia Peña

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Con un deslumbrante diseño Bride to Be en cut-outs adornado con destellos brillantes, lució sensual y cautivadora, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y audacia.

Francisco Sanchís

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El diseñador Rafael Rivero fue el encargado de este elegante traje negro, con chaqueta elaborada en encaje francés sobre bodysuit de seda italiana.

Liza Blanco

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"Valentía envuelta en nácar". Así describe la presentadora este diseño corte sirena de Jorge David Pérez.

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