En el lujoso hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, la moda nupcial encontró uno de sus momentos más memorables. La apertura de la 26ª edición de RD Bridal Week tuvo como protagonista a Giannina Azar, quien presentó una colección que combinó dramatismo, técnica y una clara inspiración histórica.

Desde el primer look, la diseñadora dejó ver su apuesta: vestidos columna sobre tul, ricamente bordados con pedrería y cristales, donde la superposición de elementos dibuja la silueta con precisión. Cada salida evocaba distintos pasajes del Renacimiento, reinterpretados con una mirada contemporánea.

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Piezas con equilibrio

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La corsetería fue, sin duda, uno de los ejes de la propuesta. Trabajada en alto relieve, con un enfoque minucioso y expresivo, construyó torsos estructurados, ligeramente rígidos, pero cargados de ornamento y volumen.

El resultado: piezas que equilibran fuerza y sofisticación.

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En cuanto a la paleta, Azar se movió entre tonos pastel, blancos, dorados y acentos en color vino, reforzando esa atmósfera de lujo clásico y evocación histórica. Una elección cromática que aportó calidez y profundidad a cada diseño.

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Así, entre texturas, brillos y siluetas definidas, Giannina Azar inauguró la semana de la moda nupcial con una colección que celebró el detalle, el exceso bien ejecutado y la teatralidad propia de otra época, confirmando a Santo Domingo como un referente del universo bridal en el Caribe.

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