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RD Bridal Week 2026
RD Bridal Week 2026

Lanificio Di Livenza redefine el traje del novio en RD Bridal Week 2026

La firma guatemalteca propuso una sastrería moderna, de líneas amplias y elegancia sobria

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    Lanificio Di Livenza redefine el traje del novio en RD Bridal Week 2026
    Lanificio Di Livenza propone una sastrería moderna, de líneas amplias y elegancia sobria en RD Bridal Week 2026. (FUENTE EXTERNA)

    En el marco de RD Bridal Week 2026, celebrado en el hotel Kimpton Las Mercedes de la Ciudad Colonial, la dimensión internacional del evento se hizo notar con la participación de la firma guatemalteca Lanificio Di Livenza, invitada especial de esta edición.

    Reconocida por su enfoque en la alta sastrería masculina, la casa presentó una propuesta que reinterpreta el traje del novio desde una óptica contemporánea.

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      Su desfile aportó una lectura fresca del vestir formal, al tiempo que fortaleció los lazos creativos entre RD Bridal Week y la Semana de la Moda de Guatemala.

      Corte contemporáneo

      La colección se centró en conjuntos de chaquetas y pantalones de corte moderno, donde las proporciones amplias -especialmente en hombros y espalda- definieron la silueta masculina.

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        Los pantalones, con largos que rozan el tobillo, aportaron un aire actual sin perder la formalidad, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo renovado.

        • En cuanto a la paleta cromática, predominaron los tonos neutros, reforzando una estética limpia, versátil y sofisticada.

        Así, Lanificio Di Livenza presentó a un hombre elegante, actualizado y seguro, que apuesta por la sobriedad sin renunciar al estilo.

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        TEMAS -

          Diseñadora de moda, curadora, maestra y crítica de moda.