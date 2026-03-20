Michelle Reynoso lleva la feminidad contemporánea a la pasarela de RD Bridal Week

La colección de Michelle Reynoso para RD Bridal Week combina encajes, capas etéreas y siluetas columna para reinterpretar la elegancia nupcial. ( FUENTE EXTERNA )

En el escenario del hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, Michelle Reynoso tuvo a su cargo el cierre de la jornada inaugural de RD Bridal Week 2026, con una colección que destacó por su equilibrio entre delicadeza y carácter.

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Su propuesta apostó por una novia contemporánea, donde cada diseño celebra la silueta y el valor del detalle. Desde la pasarela, la diseñadora construyó una narrativa visual marcada por la emoción y la sofisticación, en piezas que combinan romanticismo y fuerza.

Estética etérea y elegante

La fluidez fue uno de los ejes de la colección. Los tejidos ligeros generaron movimiento en cada salida, con capas que se deslizaban suavemente sobre los hombros.

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La silueta columna predominó, envolviendo el cuerpo con naturalidad a través de encajes y tul, logrando una estética etérea y elegante.

Los detalles jugaron un papel clave: aplicaciones de encaje y mezclas de texturas aportaron volumen y profundidad a muchas de las piezas, elevando la propuesta sin perder ligereza.

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Así, Michelle Reynoso firmó un cierre memorable para una noche en la que la moda nupcial se vivió en su máxima expresión, reafirmando su visión de una novia moderna, sofisticada y llena de personalidad.