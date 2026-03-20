Michelle Reynoso lleva la feminidad contemporánea a la pasarela de RD Bridal Week
Encajes, tul y siluetas fluidas definen una novia elegante, segura y en movimiento
En el escenario del hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, Michelle Reynoso tuvo a su cargo el cierre de la jornada inaugural de RD Bridal Week 2026, con una colección que destacó por su equilibrio entre delicadeza y carácter.
Su propuesta apostó por una novia contemporánea, donde cada diseño celebra la silueta y el valor del detalle. Desde la pasarela, la diseñadora construyó una narrativa visual marcada por la emoción y la sofisticación, en piezas que combinan romanticismo y fuerza.
Estética etérea y elegante
La fluidez fue uno de los ejes de la colección. Los tejidos ligeros generaron movimiento en cada salida, con capas que se deslizaban suavemente sobre los hombros.
- La silueta columna predominó, envolviendo el cuerpo con naturalidad a través de encajes y tul, logrando una estética etérea y elegante.
Los detalles jugaron un papel clave: aplicaciones de encaje y mezclas de texturas aportaron volumen y profundidad a muchas de las piezas, elevando la propuesta sin perder ligereza.
Así, Michelle Reynoso firmó un cierre memorable para una noche en la que la moda nupcial se vivió en su máxima expresión, reafirmando su visión de una novia moderna, sofisticada y llena de personalidad.