La modelo dominicana Yaina Cuevas debuta en París desfilando para Saint Laurent

La joven modelo dominicana Yaina Cuevas debutó en las pasarelas internacionales en el desfile de la casa francesa Saint Laurent, considerado uno de los más influyentes de la Semana de la Moda de París, Francia.

Oriunda del barrio El Almirante de Santo Domingo Este, Yaina es un reflejo de lo que la perseverancia y la disciplina pueden hacer en la vida de una joven llena de sueños.

El debut de Yaina ha sido uno de los más impactantes, pues hacerlo junto a la casa Saint Laurent representa un hito que define el rumbo de la carrera de esta joven de 5´10" de estatura .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/yaina-3-f0341016.jpg Yaina Cuevas desfila para Loewe. (FUENTE EXTERNA)

Decidida a transformar la vida de su familia, especialmente de su mamá, que labora como empleada del hogar; y de su papá, que es ayudante en un camión, Cuevas llegó a Europa gracias al reconocido scout Sandro Guzmán, quien la descubrió a los 14 años.

La joven, visiblemente emocionada, confesó que no podía creerlo cuando, en Milán, Italia, le dijeron que al día siguiente debía preparar su maleta para desfilar en exclusiva para Saint Laurent en París".

"Lo primero que hice fue dar gracias a Dios y llamar a mi madre para darle la noticia, todavía es como si estuviera viviendo en una película", dice Cuevas.

Después de este desfile Yaina se consolidó en la Semana de la Moda, caminando para Loewe y Celine, convirtiéndose en una de las modelos dominicanas con mayor potencial en la industria global, explicó Sandro Guzmán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/yaina-2-18b5bf35.jpg Yaina Cuevas desfila para Saint Laurent. (FUENTE EXTERNA)

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La carrera internacional de Yaina Cuevas es manejada por la prestigiosa agencia Ford Models, bajo la dirección del legendario Paul Rowland, lo que augura un futuro prometedor para esta joven talento dominicana.

"El debut de Yaina Cuevas no solo marca un logro personal, sino que también enaltece el nombre de la República Dominicana en los escenarios más importantes de la moda a nivel mundial. Su historia inspira a toda una generación a creer en sus sueños y trabajar con determinación para hacerlos realidad", puntualizó Guzmán.

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