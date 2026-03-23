Fiel a su legado y visión estética, la casa de moda Jenny Polanco debutó su primera cápsula Bridal en la 26ª edición de RD Bridal Week, celebrada en el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial.

la dirección creativa de Carolina Socias, la firma propone una reinterpretación del universo nupcial desde una mirada profundamente caribeña, conectada con la herencia y la identidad de la marca.

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La colección, compuesta por 16 diseños entre vestidos y conjuntos de dos piezas, apuesta por una elegancia atemporal que se siente ligera y cercana.

El lino y la seda marcaron la pauta sobre la pasarela, dando forma a una novia de sol, de playas y palmeras, donde el movimiento de los tejidos evoca la brisa fresca de la costa.

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Una novia de sol, brisa y herencia caribeña

Las siluetas se construyen desde la asimetría y las sobreposiciones, logrando una elegancia silenciosa, natural y sin esfuerzo. Más que imponerse desde la estructura, las piezas seducen por su resultado: fluido, armónico y auténtico.

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En esta nueva etapa, la casa propone una novia menos rígida y más relajada. Aparecen opciones cortas, velos suaves y detalles delicados como diminutos botones forrados, mientras los flares en relieve aportan volumen, dinamismo y frescura.

Así, la novia de Jenny Polanco se redefine sin perder su esencia: sofisticada, luminosa y profundamente conectada con el Caribe.

Una propuesta que no solo evoluciona, sino que deja claro que esta nueva etapa llegó para quedarse.