Manuel Febrillet apuesta por la elegancia natural en RD Bridal Week 2026

Manuel Febrillet reinterpreta el safari en clave nupcial para el novio contemporáneo en el RD Bridal Week 2026. ( FUENTE EXTERNA )

En el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, Manuel Febrillet presentó en la 26ª edición de RD Bridal Week su colección Shah, una propuesta de moda masculina que toma inspiración del misticismo del safari africano y lo traduce en una visión contemporánea del novio cosmopolita.

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La colección se construyó a partir de una estética coherente, fluida y sin excesos, donde los tonos tierra marcaron la pauta cromática. El lino, como tejido protagonista, aportó una textura natural que reforzó la sensación de frescura y sofisticación.

Inspiración safari para el novio contemporáneo

Las piezas, de cortes limpios y bien definidos, incorporaron detalles como bolsillos funcionales, franjas de tela y ensamblajes sólidos que sumaron carácter sin perder sobriedad. Las sobreposiciones, presentes a lo largo de la propuesta, añadieron dinamismo y profundidad, logrando un equilibrio preciso entre estructura y movimiento.

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Sobre la pasarela, la figura masculina se proyectó segura, audaz y contemporánea, con una elegancia relajada pero cuidadosamente construida. Cada look evidenció un trabajo pensado al detalle, donde nada quedó al azar.

Así, Febrillet presentó una colección que combina inspiración, técnica y visión actual, consolidando una propuesta de estilo casual elegante que conecta tradición y modernidad.