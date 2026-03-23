×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
RD Bridal Week
RD Bridal Week

Manuel Febrillet apuesta por la elegancia natural en RD Bridal Week 2026

Lino, tonos tierra y una inspiración safari definen la propuesta masculina sobria y contemporánea del diseñador dominicano

    Expandir imagen
    Manuel Febrillet apuesta por la elegancia natural en RD Bridal Week 2026
    Manuel Febrillet reinterpreta el safari en clave nupcial para el novio contemporáneo en el RD Bridal Week 2026. (FUENTE EXTERNA)

    En el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, Manuel Febrillet presentó en la 26ª edición de RD Bridal Week su colección Shah, una propuesta de moda masculina que toma inspiración del misticismo del safari africano y lo traduce en una visión contemporánea del novio cosmopolita.

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía

      La colección se construyó a partir de una estética coherente, fluida y sin excesos, donde los tonos tierra marcaron la pauta cromática. El lino, como tejido protagonista, aportó una textura natural que reforzó la sensación de frescura y sofisticación.

      Inspiración safari para el novio contemporáneo

      Las piezas, de cortes limpios y bien definidos, incorporaron detalles como bolsillos funcionales, franjas de tela y ensamblajes sólidos que sumaron carácter sin perder sobriedad. Las sobreposiciones, presentes a lo largo de la propuesta, añadieron dinamismo y profundidad, logrando un equilibrio preciso entre estructura y movimiento.

      Expandir imagen
      Infografía
      Expandir imagen
      Infografía
      Expandir imagen
      Infografía
        • Sobre la pasarela, la figura masculina se proyectó segura, audaz y contemporánea, con una elegancia relajada pero cuidadosamente construida. Cada look evidenció un trabajo pensado al detalle, donde nada quedó al azar.

        Así, Febrillet presentó una colección que combina inspiración, técnica y visión actual, consolidando una propuesta de estilo casual elegante que conecta tradición y modernidad.

        Leer más
        TEMAS -

          Diseñadora de moda, curadora, maestra y crítica de moda.