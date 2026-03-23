×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
RD Bridal Week
RD Bridal Week

VIDEO | Melkis Díaz florece en RD Bridal Week 2026 con "Bloom Bride"

Drapeados, brillo y estructuras definen una novia que equilibra romanticismo y sofisticación

    En el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, Melkis Díaz presentó en la 26ª edición de RD Bridal Week su colección "Bloom Bride", una propuesta que evoca el florecer de la mujer en uno de los momentos más trascendentales de su vida.

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía

      La diseñadora construyó una narrativa donde el romance, la seducción y la feminidad convergen en piezas de gran carga estética. Los drapeados voluminosos marcaron el ritmo de la colección, generando movimiento a través de la caída de las telas y aportando una sensación etérea a cada salida.

      Drapeados y brillo

      A esto se sumaron estructuras y detalles tipo flare que destacaron en puntos clave como mangas, torso, espalda y cintura, creando focos visuales que unifican el concepto.

      Expandir imagen
      Infografía
      Expandir imagen
      Infografía
      Expandir imagen
      Infografía
      Expandir imagen
      Infografía
        • El resultado fue una propuesta armónica que equilibra lujo y delicadeza sin perder fuerza.

        En cuanto a la paleta, los tonos plata dominaron la pasarela, acompañados de destellos de luz que aportaron brillo y reforzaron una estética de pureza y refinamiento.

        Así, Melkis Díaz presentó una colección que celebra la transformación, con una novia que florece desde la elegancia, la emoción y una sofisticación cuidadosamente construida.

        Leer más
        TEMAS -

          Diseñadora de moda, curadora, maestra y crítica de moda.