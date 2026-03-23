En el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, Melkis Díaz presentó en la 26ª edición de RD Bridal Week su colección "Bloom Bride", una propuesta que evoca el florecer de la mujer en uno de los momentos más trascendentales de su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07585-eab24b52.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07566-0a98008a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07613-ebdbed05.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07543-b092123f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07553-7c16bab6.jpg ‹ >

La diseñadora construyó una narrativa donde el romance, la seducción y la feminidad convergen en piezas de gran carga estética. Los drapeados voluminosos marcaron el ritmo de la colección, generando movimiento a través de la caída de las telas y aportando una sensación etérea a cada salida.

Drapeados y brillo

A esto se sumaron estructuras y detalles tipo flare que destacaron en puntos clave como mangas, torso, espalda y cintura, creando focos visuales que unifican el concepto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07672-d01229f2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07633-44e0c65c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07649-015fcd69.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/dsc07729-adaf32aa.jpg ‹ >

El resultado fue una propuesta armónica que equilibra lujo y delicadeza sin perder fuerza.

En cuanto a la paleta, los tonos plata dominaron la pasarela, acompañados de destellos de luz que aportaron brillo y reforzaron una estética de pureza y refinamiento.

Así, Melkis Díaz presentó una colección que celebra la transformación, con una novia que florece desde la elegancia, la emoción y una sofisticación cuidadosamente construida.