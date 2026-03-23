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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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RD Bridal Week
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VIDEO | José Jhan lleva la elegancia de época a la pasarela del RD Bridal Week

Teatralidad, sastrería impecable y guiños clásicos definen esta propuesta masculina sofisticada y actual

    En el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, José Jhan presentó una colección que destacó por su pulcritud, sobriedad y un marcado aire de época, reinterpretado desde una mirada contemporánea en la 26ª edición de RD Bridal Week.

    Su propuesta se construyó como una evocación al detalle en la indumentaria masculina.

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      Solapas trabajadas, cuellos estructurados y el énfasis en el torso se enriquecieron con bandanas de color sobre el pecho, aportando contraste y personalidad.

      Sastrería de época con acento contemporáneo

      Elementos distintivos de su sello, como las polainas y los sombreros de copa alta, reforzaron esa narrativa clásica con carácter.

      Las chaquetas, en una variedad de tejidos, aportaron textura, novedad y una sensación de lujo discreto.

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        A su vez, los chalecos asumieron un rol protagónico, acompañados de lazadas al cuello que elevaron cada look, llevándolo a un terreno más refinado y expresivo.

        • Fiel a su estilo, José Jhan apostó por la teatralidad sin caer en el exceso, logrando una puesta en escena donde la majestuosidad de otra época se materializa sin perder vigencia.
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          Un equilibrio preciso —casi un riesgo controlado— donde cada elemento encuentra su lugar con intención y coherencia.

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            Diseñadora de moda, curadora, maestra y crítica de moda.