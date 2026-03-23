En el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, José Jhan presentó una colección que destacó por su pulcritud, sobriedad y un marcado aire de época, reinterpretado desde una mirada contemporánea en la 26ª edición de RD Bridal Week.

Su propuesta se construyó como una evocación al detalle en la indumentaria masculina.

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Solapas trabajadas, cuellos estructurados y el énfasis en el torso se enriquecieron con bandanas de color sobre el pecho, aportando contraste y personalidad.

Sastrería de época con acento contemporáneo

Elementos distintivos de su sello, como las polainas y los sombreros de copa alta, reforzaron esa narrativa clásica con carácter.

Las chaquetas, en una variedad de tejidos, aportaron textura, novedad y una sensación de lujo discreto.

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A su vez, los chalecos asumieron un rol protagónico, acompañados de lazadas al cuello que elevaron cada look, llevándolo a un terreno más refinado y expresivo.

Fiel a su estilo, José Jhan apostó por la teatralidad sin caer en el exceso, logrando una puesta en escena donde la majestuosidad de otra época se materializa sin perder vigencia.

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Un equilibrio preciso —casi un riesgo controlado— donde cada elemento encuentra su lugar con intención y coherencia.