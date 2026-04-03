Arlenis Sosa comparte su primer mes como mamá: "Es una experiencia gratificante y humilde"

La top model dominicana Arlenis sosa habla sin filtros sobre la lactancia y los desafíos de la maternidad primeriza en sus redes. ( @ARLENISSOSA )

A un mes de convertirse en madre, Arlenis Sosa ha compartido con sus seguidores una mirada honesta y cercana sobre esta nueva etapa en su vida.

La modelo, que dio la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo, John McCarty, anunció cómo está viviendo esta experiencia con un emotivo mensaje acompañado de una foto muy especial.

Este momento llega tras un año especialmente significativo para la modelo. En febrero de 2025, Sosa contrajo matrimonio con McCarty en una íntima ceremonia celebrada en Cap Cana, que ella misma describió como "un día lleno de amor, promesas y agradecimiento".

"No siempre es fácil, pero todo vale la pena"

En su publicación, Sosa habló sin filtros sobre la lactancia y los desafíos de la maternidad primeriza. "Amamantar... ha sido una de las experiencias más gratificantes y humildes de mi vida", compartió.

También reconoció los momentos difíciles: el cansancio, las dudas y todo lo inesperado que llega con esta nueva responsabilidad. Aun así, lo tiene claro: "Cada vez que puedo alimentar a mi bebé, me recuerda que todo vale la pena".

La modelo destacó además el valor del acompañamiento en este proceso: "De verdad, se necesita una comunidad", dijo, agradeciendo el apoyo de sus amigas cercanas.

Maternidad sin juicios

En su mensaje, la top model también dejó espacio para una reflexión importante: no todas las maternidades son iguales.

"Alimentar a tu bebé, sea como sea que lo hagas, es un acto de amor", expresó, enfatizando que cada madre vive su propio proceso y que todos son válidos.

"La lactancia no es el mismo camino para todas. Para algunas mamás no es posible, ya sea por razones físicas, emocionales o mentales, y eso está completamente bien. Nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras circunstancias son diferentes, y nada de eso define el amor que sentimos por nuestros bebés".

Y añadió que "alimentar a tu bebé, sea como sea que lo hagas, es un acto de amor. Ya sea amamantando, extrayendo leche, con fórmula o una combinación, estás presente, estás cuidando y eres suficiente".

Con autenticidad y sensibilidad, Arlenis Sosa muestra que, más allá de las pasarelas, está viviendo uno de los momentos más transformadores de su vida: el de convertirse en mamá.

De las pasarelas al rol más importante

Antes de esta nueva faceta, Arlenis Sosa ya había construido una sólida carrera en la industria de la moda. Ha sido portavoz de la casa parisina Lancôme y formó parte del icónico Victoria's Secret Fashion Show en 2008, para luego convertirse en modelo oficial de Victoria's Secret en 2012.

A lo largo de su trayectoria, ha desfilado para algunas de las casas de moda más prestigiosas del mundo, como Ralph Lauren, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Hermès, Bottega Veneta y Carolina Herrera, entre muchos otros.

Hoy, sin embargo, su enfoque está en casa, en su bebé y en descubrir —paso a paso— lo que significa ser madre.