Estudiantes del Instituto Mercy Jácquez presentarán desfile de modas "Cielito Lindo"

El Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ) invita al público general a disfrutar del desfile de modas "Cielito Lindo", una propuesta desarrollada por estudiantes de distintos niveles de las asignaturas de "Draping I" y "Patronaje".

El evento se realizará el próximo martes 7 de abril, a las 7:30 de la noche, en el Bar de Casa de Teatro, ubicado en la Ciudad Colonial.

Inspirado en el color Pantone "Cielito Lindo" (297-01), el desfile explora una estética que evoca suavidad, romanticismo y creatividad, elementos que serán interpretados a través de diseños originales confeccionados por los estudiantes, quienes pondrán en práctica sus competencias técnicas y su visión artística en la construcción de cada pieza.

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Esta actividad académica y cultural busca fortalecer la formación integral de los futuros profesionales del diseño de modas, al tiempo que ofrece una plataforma para exhibir el talento emergente del ITESUMJ en un espacio emblemático de la escena artística dominicana.

Entre los estudiantes participantes se encuentran Dayandri Estrella, Jenny Medina, Víctor Peña, Alison Segura, Sara Isabel Barrios, Lisandy Matos, Eyron Núñez, Luz "Georgie" Matos, Chanelix Rodríguez, Libanesa Durán, Yeilin Reyes, Jhonasky Berihuete y Reynaldo González, entre otros.

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El evento está dirigido a todo público interesado en el arte, el diseño y la moda , y promete ser una experiencia estética única donde la creatividad y la innovación serán protagonistas.

, y promete ser una única donde la creatividad y la innovación serán protagonistas. Para más información, pueden contactar al Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ) a través del teléfono (809) 688-0389 o su número de WhatsApp (829) 763-7996.

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