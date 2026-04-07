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Meryl Streep
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Anna Wintour y Meryl Streep deslumbran vestidas de Prada en la nueva portada de Vogue

La editora de moda y la actriz posan para la más reciente edición de la revista previo al estreno de la película "El diablo viste a la moda 2"

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    Anna Wintour y Meryl Streep deslumbran vestidas de Prada en la nueva portada de Vogue
    Anna Wintour y Meryl Streep en la portada de Vogue. (FUENTE EXTERNA)

    La icónica editora de moda Anna Wintour y la legendaria actriz Meryl Streep protagonizan la más reciente portada de la edición estadounidense de Vogue, en un encuentro que combina moda, humor y nostalgia, justo antes del estreno de The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2).

    La sesión fotográfica, a cargo de la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, contó con ambas figuras posando con elegantes diseños de Prada, en un guiño directo al personaje de Miranda Priestly, inspirado en Wintour y magistralmente interpretado por Streep en la película original de 2006.

    La portada no es casualidad: Wintour fue la principal inspiración para el personaje de Streep, y la historia original retrata el exigente mundo editorial a través de la relación entre la poderosa editora y su asistente.

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    Infografía

    Para esta ocasión especial, ambas compartieron una conversación moderada por la cineasta Greta Gerwig, hablando de moda, familia, amistad y la esperada secuela.

    Con su característico humor, Wintour bromeó sobre sí misma al descartar una carrera como actriz:

    “No tengo ningún talento”, dijo, en contraste con la admiración que expresó hacia Streep por dar vida a una versión ficticia de su figura.

    Streep, por su parte, recordó los desafíos de asumir el papel de una editora de moda, especialmente en lo relacionado con el vestuario: “En la primera película fue difícil conseguir prendas de diseñador”, confesó.

    La moda como industria global

    Wintour también reflexionó sobre el impacto cultural y económico de la cinta original: logró mostrar al mundo que la moda es “una verdadera fuerza económica a nivel global”. 

    Además, reveló que contactó personalmente a Streep cuando surgieron los primeros rumores de la secuela para conocer su opinión sobre el guion: “Sabía que ella me diría si iba a estar bien”, comentó.

    • La nueva entrega de El diablo viste a la moda llegará a los cines el próximo 1 de mayo, en medio de una intensa campaña promocional que ha incluido alfombras rojas, entrevistas y, ahora, esta portada especial que celebra la moda, la amistad y la icónica relación entre estas dos figuras.
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