Rafael Rivero presenta su colección en Paris City Fashion Week

Rafael Rivero se convierte en el primer diseñador santiaguero en presentar una colección dentro de un circuito de moda parisino, marcando un hito para la industria creativa dominicana en el Paris City Fashion Week 2026. ( SUMINISTRADA )

El diseñador santiaguero Rafael Rivero cruzó fronteras y llevó con orgullo la insignia tricolor a la llamada Ciudad Luz, presentando su propuesta "Alta Moda" en el Paris City Fashion Week.

Se trata de un evento que se desarrolló en el marco de la Gran Semana de la Moda de París, temporada otoño-invierno.

Rivero presentó dos colecciones en el exclusivo VENUE—The Hotel Le Marois, ubicado en 9-11 avenue Franklin D. Roosevelt, París, Francia.

Primero se presentó una colección juvenil, fruto de una colaboración especial con Idelkis Yeara, inspirada en las mariposas del Jardín Secreto de la Reina Charlotte de Bridgenton, donde la fantasía, el color y la delicadeza se fusionaron en piezas frescas y evocadoras.

Alta Moda 2026-2027

Y al otro día, fue el turno de su colección de Alta Moda 2026-2027, una propuesta cargada de exquisitas texturas de alta gama, sello distintivo de Maison Rivero.

Siluetas estructuradas y volúmenes protagónicos caracterizan esta entrega, reafirmando el ADN de la marca y su apuesta por la sofisticación contemporánea con identidad propia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-40905-pm-2-69fe53c9.jpeg Modelos lucen las creaciones de Rafael Rivero durante su presentación en el Paris City Fashion Week, celebrado en el Hotel Le Marois, en el corazón de París. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-40903-pm-2-e0849d16.jpeg Una modelo desfila con piezas de la colección juvenil de Rafael Rivero, creada en colaboración con Idelkis Yeara e inspirada en las mariposas del Jardín Secreto de la Reina Charlotte de Bridgerton. Fantasía, color y delicadeza en cada detalle. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-40904-pm-1-acca4003.jpeg Siluetas estructuradas y volúmenes protagónicos marcaron la colección Alta Moda 2026-2027 de Maison Rivero, presentada en París con texturas de alta gama que reafirman el sello distintivo de la marca dominicana. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-40903-pm-1-8430ef57.jpeg La alta costura dominicana llegó a la Ciudad Luz. Creaciones de Maison Rivero durante el Paris City Fashion Week, temporada otoño-invierno 2026. ‹ >

Con esta participación, Rafael Rivero se convierte en el primer diseñador santiaguero y único en presentar una colección dentro de un circuito de moda parisino, marcando un hito para la industria creativa dominicana .

se convierte en el y único en presentar una colección dentro de un circuito de moda parisino, marcando un hito para la . Así como Chanel tiene su tweed, Valentino su rojo y Carolina Herrera sus lunares, Rivero apuesta a que sus rayas amarillas se consoliden como el emblema distintivo de la marca, una firma visual que comienza a posicionarse en escenarios internacionales.

tiene su tweed, su rojo y sus lunares, Rivero apuesta a que sus se como el emblema distintivo de la marca, una firma visual que comienza a posicionarse en escenarios internacionales. "Alta Moda no solo es una colección, sino un sueño hecho realidad, demostrando que el talento dominicano puede conquistar las grandes capitales de la moda mundial", enfatizó Rivero.