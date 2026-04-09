Ká Dipuglia: la marca dominicana de accesorios entra en la escena global de la moda

La marca Ká Dipuglia, creada por la dominicana Karla Dipuglia Pérez, figura entre los finalistas de Fashion Trust U.S., una plataforma clave para diseñadores emergentes. ( FUENTE EXTERNA )

La moda dominicana sigue ganando terreno fuera de la isla, y esta vez lo hace de la mano de Ká Dipuglia, que se ha posicionado como finalista en los premios de Fashion Trust U.S.

La cuarta edición del galardón, celebrada el 7 de abril en Los Ángeles, reunió a una nueva generación de talentos que están redefiniendo la industria desde distintas miradas.

Fundada por Tania Fares, esta iniciativa se ha convertido en una plataforma clave para diseñadores emergentes con base en Estados Unidos, ofreciéndoles no solo visibilidad, sino también respaldo económico y mentorías estratégicas de figuras influyentes del sector.

En este contexto, formar parte de los finalistas ya representa un reconocimiento significativo dentro del circuito internacional.

"Esta ha sido una oportunidad increíble para mostrar mi marca a un grupo tan prestigioso de personas dentro de la industria de la moda. Para mí, este reconocimiento me llena de motivación para seguir trabajando. De esta experiencia, me llevo mayor confianza en mí misma y en mi visión, además de nuevos amigos y mentores", cuenta con emoción Karla.

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Identidad, forma y herencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-25349-pm-1-b46aa6b3.jpeg Karla Dipuglia Pérez, fundadora y directora creativa de la marca Ká Dipuglia. (FUENTE EXTERNA)

Detrás de Ká Dipuglia está Karla Dipuglia Pérez, una creadora dominicana, egresada de Chavón, y radicada en Nueva York que ha sabido construir una propuesta con sello propio.

Sus accesorios -esculturales, audaces y visualmente impactantes- nacen de una investigación profunda sobre la identidad caribeña, tomando como punto de partida las raíces de los pueblos originarios y la riqueza cultural que define la región.

Cada pieza, además, es elaborada por artesanos dominicanos, lo que refuerza ese vínculo entre tradición y contemporaneidad que distingue a la marca. No se trata solo de diseño, sino de narrativa: una forma de contar el Caribe desde una estética que dialoga con el mundo.

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"Trabajamos con materiales trazables y sostenibles -celulosa tejida, cuero de cactus y fibra de palma- e implementado un modelo de negocio ético y justo. Nuestro modelo artesanal apoya actualmente a ocho artesanos, en su mayoría mujeres, distribuidos en diferentes regiones de la República Dominicana", cuenta la diseñadora.

La categoría de accesorios, en la que compite la firma dominicana, forma parte de un conjunto que también incluye prêt-à-porter, joyería y diseñadores emergentes, cuyos finalistas fueron seleccionados por miembros de la junta directiva y el consejo asesor de Fashion Trust U.S., integrados por nombres influyentes de la industria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-25350-pm-540e5a07.jpeg Todos los finalistas en los premios de Fashion Trust U.S. (FUENTE EXTERNA)

Más allá del reconocimiento, los ganadores recibirán subvenciones económicas y acceso a mentorías con líderes del mundo de la moda y el comercio minorista. A esto se suma la posibilidad de optar por el Premio a la Sostenibilidad, que destaca propuestas innovadoras y responsables en sus procesos de diseño.

Con este logro, Ká Dipuglia no solo consolida su presencia internacional, sino que también reafirma el valor de una identidad que, lejos de diluirse, se convierte en su mayor fortaleza.

Porque cuando el Caribe se traduce en diseño, el resultado no pasa desapercibido.