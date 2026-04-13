La moda dominicana llega al Teatro Nacional con "Chapter II by Miguel Genao"

Frank Pérez, director creativo de la línea masculina, y Miguel Genao, fundador y director de la firma. ( EURY RICARDO )

Con una trayectoria que se extiende a lo largo de 18 años redefiniendo la elegancia contemporánea, el diseñador dominicano Miguel Genao anunció la presentación de su más reciente propuesta, Chapter II, el próximo martes 28 de abril.

Este evento marcará un hito sin precedentes en la industria de moda local, al convertirse en la primera marca dominicana en realizar un desfile individual dentro de la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La elección del Teatro Nacional no es casual. Para Genao y su equipo, este recinto representa el epicentro del arte en la República Dominicana.

"Siempre soñamos con llevar la moda al escenario más importante del país", explica Genao en una nota de prensa. "Esto es un sueño hecho realidad, y representa el show más importante en nuestras casi dos décadas de carrera profesional", afirma.

"Dark Tropical" y la experimentación de materiales

Chapter II se presenta como una evolución conceptual que conecta el pasado, los inicios de la marca, la estética punk y la rebeldía con la que se posicionó Genao, lo entrelaza con su presente y mira hacia el futuro de la firma.

La colección introduce una innovadora estética "Dark Tropical", un giro audaz al ADN caribeño de la firma que rescata influencias de sus inicios, pero con una visión renovada, más juvenil y arriesgada, con nuevas siluetas que impregnan en su identidad el toque atrevido de los creativos que hoy lideran la marca: Miguel Genao y Frank Pérez.

La innovación técnica es el eje central de este capítulo, destacándose por el uso de materiales poco convencionales en el sector textil dominicano, reafirmando de esta manera el compromiso y la visión innovadora de Miguel Genao en la industria de la moda dominicana.

Este capítulo es, también, una apuesta por lo hecho a mano, integrando en la colección el concepto ´Artesanía pura´, una selección de piezas creadas 100 % a mano integrando madera, hilos y cristales.

Además, combina texturas de manera disruptiva para crear una experiencia visual que lleva a la alta costura una combinación de fibras naturales, como el lino, que representa la estética actual de la firma, con elementos industriales como cadenas de metal, que hacen alusión a los inicios de Miguel Genao como firma de moda.

Y su identidad visual no podía faltar. Chapter II trae la integración de estampados digitales con elementos característicos de nuestra identidad caribeña, un homenaje visual a nuestra cultura enmarcadas en piezas de alta costura que redefinen el significado del buen vestir.

El ADN de la marca: rescate de lo artesanal

A lo largo de sus 18 años de trayectoria, Miguel Genao se ha consolidado como un aliado en el rescate de técnicas artesanales que se han ido perdiendo en la escena local.

La marca se dirige a un público —tanto hombres como mujeres— que no teme expresarse a través de la indumentaria y que valora el arte en cada costura.

"Este capítulo representa esperanza y orgullo", afirma. "Es una mirada a todas las técnicas y estéticas por las que la marca ha atravesado, pero apostando por siluetas nuevas que mantienen nuestra esencia intacta", explica Genao.

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