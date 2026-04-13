Pedro Pascal, nuevo embajador de Chanel

Pedro Pascal es el nuevo embajador de Chanel. ( FUENTE EXTERNA )

En el siempre cambiante universo de la moda, las alianzas entre casas icónicas y figuras culturales marcan el pulso de cada temporada.

Esta vez, Chanel da un paso que combina elegancia clásica con magnetismo contemporáneo al nombrar a Pedro Pascal como su nuevo embajador.

El anuncio llega con un video compartido en Instagram en el que el actor entra a una cabina de fotos y posa con naturalidad, jugando con gestos y expresiones.

Todo parece cotidiano hasta que un detalle revela la noticia: un sweater color vino adornado con el icónico broche de las dobles C entrelazadas. Con ese guiño, la maison francesa confirma oficialmente la colaboración.

Este nombramiento no surge de la nada.

En los últimos meses, Pascal ya había estrechado vínculos con la firma: desde su aparición en la alfombra roja de la 98.ª edición de los Premios Oscar vistiendo diseños de la casa, hasta su presencia en el desfile de Primavera 2026 en el Grand Palais de París, donde también destacó la participación de su hermana, Lux.

Ahora, bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, la relación se formaliza y apunta a convertirse en una de las más interesantes del momento.

Blazy no escatimó elogios al dar la bienvenida al actor: lo describió como un hombre "maravilloso" cuya amabilidad, talento y visión resultan profundamente inspiradores. Y es que Pascal no solo ha conquistado la pantalla, sino también el imaginario de la moda contemporánea.

Con un estilo que desafía lo convencional, el actor se ha consolidado como un referente que apuesta por la autenticidad. Para él, vestirse es un acto de disfrute y expresión personal: elegir lo que se lleva y sentirse bien con ello es, en sus palabras, la clave de todo.

Esa filosofía se traduce en elecciones arriesgadas pero coherentes, como el sweater a medida que lució en París o su reciente look en los Oscar, donde reinterpretó el esmoquin con una camisa sin saco y un broche floral en forma de estrella.

La admiración es mutua. Pascal ha destacado el trabajo de Blazy por su honestidad creativa y su capacidad de contar historias cargadas de emoción, una cualidad que conecta profundamente con su propia sensibilidad artística.

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Con esta alianza, Chanel no solo suma un rostro reconocido, sino una personalidad que encarna una nueva forma de elegancia: libre, emocional y sin reglas rígidas. Y Pedro Pascal, fiel a su estilo, confirma que la moda —como la actuación— es, ante todo, una forma de contar historias.

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