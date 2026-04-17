H&M y Stella McCartney: el regreso de una alianza que redefine el legado

Piezas de la colección de H&M x Stella McCartney. ( FUENTE EXTERNA )

21 años después de su primera alianza, H&M y la icónica diseñadora y activista Stella McCartney vuelven a unir fuerzas en una colaboración que no solo mira al pasado, sino que lo reinterpreta con una mirada contemporánea.

Disponible a partir del 7 de mayo en tiendas seleccionadas y online, esta colección cápsula celebra tanto el legado compartido como la evolución creativa de una de las voces más influyentes de la moda sostenible.

Inspirada en los momentos más destacados de los 25 años de trayectoria de la casa McCartney, la propuesta se presenta como un diálogo entre épocas.

Siluetas modernas y altamente reconocibles —como camisas oversize, gabardinas amplias y sastrería de líneas limpias— conviven con piezas icónicas rescatadas del archivo de la diseñadora. Estampados ornamentados con joyas y tops con logos refuerzan esa conexión entre herencia y actualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/hym-stella-2-90d68651.jpg

"Veo esta colección como un viaje por mi historia de la moda. Es una verdadera mezcla de clásicos actuales y algunos de mis prendas de archivo favoritas que muestran mis primeras incursiones en la moda y el desarrollo de mi estilo".

"Es una colección fuerte, brillante, alegre y refinada", afirma McCartney, subrayando el carácter emocional y evolutivo de la línea.

Entre las piezas clave destacan vestidos y tops de punto con la emblemática cadena Falabella integrada en el cuello, así como un impactante vestido blanco de manga tipo capa que se enrosca en el dobladillo, generando una silueta escultórica.

La colección también apuesta por la versatilidad: ropa de fiesta, denim y propuestas en malla con un atrevido estampado de cereza recuperado del archivo aportan frescura y dinamismo. Un guiño nostálgico llega en forma de mini camiseta blanca con tachuelas y el mensaje ´Rock Royalty´, evocando la irreverencia de los inicios de la diseñadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/hym-stella-4-c73d5c26.jpg

En accesorios, la colección amplía su universo con bolsos en distintos formatos —desde miniaturas hasta piezas oversized— y un modelo atemporal en tonos chocolate con correa de cadena.

La icónica cadena Falabella se convierte en hilo conductor, presente también en collares, pendientes y mocasines con detalles metálicos. Todo ello bajo un firme compromiso con la sostenibilidad: materiales reciclados, algodones orgánicos, lana certificada bajo el estándar RWS y alternativas innovadoras como recubrimientos a base de maíz industrial y aceite vegetal reciclado.

Más

La campaña, fotografiada por Sam Rock en Londres, reúne a Renee Rapp, Angelina Kendall y Adwoa Aboah en una narrativa visual que equilibra nostalgia y modernidad.

El resultado: una propuesta vibrante, natural y con visión de futuro. Bajo el lema "&Stella", reinterpretado en múltiples formas —&Here &Now &Me &You—, la campaña transmite un mensaje de conexión, cuidado y continuidad, encapsulando la esencia de una colaboración que trasciende el tiempo.

Te puede interesar H&M abre su segunda tienda en RD, esta vez en Santiago de los Caballeros