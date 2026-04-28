"Arquitectura en movimiento": Carlos Campos New York presenta su colección Primavera/Verano 2026

La firma Carlos Campos New York es dirigida por el diseñador hondureño Carlos Campos. ( FUENTE EXTERNA )

La firma Carlos Campos New York, dirigida por el diseñador hondureño Carlos Campos, presenta su colección Primavera/Verano 2026, una propuesta que explora la relación entre estructura, movimiento e identidad desde una mirada contemporánea del menswear.

Con base en Nueva York, Campos ha construido un lenguaje propio donde la sastrería clásica se encuentra con una sensibilidad moderna y una raíz latinoamericana muy presente. Esta nueva colección continúa ese recorrido con piezas que priorizan la forma, la caída y la intención detrás de cada corte.

Bajo el concepto "Arquitectura en movimiento", la colección toma referencias del brutalismo latinoamericano y del ritmo urbano neoyorquino. El resultado: siluetas más relajadas, tejidos que acompañan el movimiento del cuerpo y una construcción precisa que sigue siendo el sello del diseñador.

La paleta terracota, arena y azul profundo aporta calidez y sobriedad, mientras que los trajes, camisas y conjuntos elevan lo esencial sin caer en excesos. Es una propuesta pensada para un hombre que valora el detalle, pero también la comodidad y la naturalidad.

A lo largo de su carrera, sus diseños han sido elegidos por figuras como Justin Timberlake y Ethan Hawke, atraídos por una estética limpia y actual que se adapta tanto a la alfombra roja como al día a día.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/carlos-campos-2-b5ec1b58.jpeg

Una historia que empieza en Honduras

Nacido en El Progreso, Honduras, Campos creció entre telas y patrones en el taller de sastrería de su padre. Esa formación temprana marcó su manera de entender la ropa: como oficio, como disciplina y como lenguaje.

A los 13 años emigró a Estados Unidos, donde más adelante estudió en el Fashion Institute of Technology. Antes de lanzar su marca en 2006, trabajó en diseño de vestuario para Broadway, experiencia que influyó en su sentido del volumen y la escena.

Su trayectoria lo llevó a ser finalista del CFDA/Vogue Fashion Fund, uno de los programas más importantes para diseñadores emergentes en la industria estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/carlos-campos-3-0abe9dcb.jpeg

Más allá de la pasarela

El trabajo de Campos también tiene un impacto fuera de la moda. En Honduras, fundó la primera escuela de diseño de moda en Unitec, creando oportunidades para jóvenes interesados en la industria. Además, ha impulsado iniciativas como Honduras Global, enfocadas en conectar talento local con profesionales en el extranjero.

Su propuesta estética que muchos describen como una mezcla entre modernidad y herencia latina se ha convertido en referencia para diseñadores que buscan construir una voz propia sin desconectarse de sus raíces.

Te puede interesar Pili Luna, la hondureña que hace prendas con pieles de pescados