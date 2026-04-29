Chanel se consolida como la marca más deseada

Chanel se posiciona como la marca más influyente del trimestre. ( FUENTE EXTERNA )

La plataforma Lyst ha publicado su esperado índice trimestral correspondiente al primer trimestre de 2026, marcando un punto de inflexión tanto por su contenido como por su metodología.

Coincidiendo con casi una década dedicada al análisis de tendencias, esta edición introduce un enfoque basado en tres pilares: "Deseo, Demanda, and Descubrimiento".

Este cambio refleja una transformación profunda en el comportamiento del consumidor: el proceso de compra ha dejado de ser lineal y ahora está fuertemente influenciado por las búsquedas impulsadas por inteligencia artificial y por fenómenos culturales virales.

En este nuevo contexto, Chanel se posiciona como la marca más influyente del trimestre. La maison ha sabido capitalizar la expectación generada por su desfile Crucero en Biarritz, consolidando su liderazgo gracias a una combinación de alta visibilidad y demanda sostenida.

Las creaciones recientes de Matthieu Blazy han jugado un papel clave, destacando especialmente los salones y el bolso Maxi Flap como piezas altamente deseadas.

El ranking también refleja movimientos estratégicos significativos. Gucci, tras varias temporadas de menor protagonismo, regresa al top cinco con una subida de cuatro posiciones, alcanzando su mejor desempeño desde 2022.

Este repunte responde a la renovación creativa impulsada por Demna, cuya visión ha generado una atención mediática que se traduce directamente en éxito comercial. Prueba de ello es el incremento del 12 % en la demanda registrado apenas un día después de su último desfile.

Dior ocupa el tercer puesto, manteniendo una posición sólida dentro del panorama del lujo. Más abajo en la clasificación, Celine reaparece en el puesto 20, mientras que Fendi asciende al 19.

Versace, por su parte, continúa su impulso con un crecimiento del 17 % en la demanda respecto al trimestre anterior, confirmando que la conversación cultural en torno a una marca puede convertirse de manera tangible en ventas.

Más allá del lujo, el informe destaca la fortaleza del segmento lifestyle. Marcas como Cos y Massimo Dutti demuestran una notable resiliencia, compitiendo con firmas de alta gama gracias a una demanda constante de básicos de armario.

Prendas como chaquetas informales y piezas de punto siguen siendo fundamentales, evidenciando que el atractivo de lo esencial continúa siendo un motor de crecimiento estable.

En este contexto, Zara emerge como la gran revelación del trimestre. La marca española ha logrado amplificar su impacto cultural mediante estrategias de alto alcance, como su presencia en la Super Bowl junto al artista Bad Bunny, además de colaboraciones con figuras influyentes como John Galliano, Soshiotsuki, Aaron Levine y Willy Chavarria.

Esta integración en la cultura popular refuerza su relevancia en un mercado cada vez más competitivo.

Otro caso destacado es el de Vivienne Westwood, que ha experimentado un notable crecimiento impulsado por la visibilidad en la alfombra roja.

La demanda de sus vestidos palabra de honor ha aumentado un 86 %, mientras que su línea nupcial ha crecido un 79 %.

El modelo Long Fond Gown ha protagonizado un impresionante incremento del 890 % en búsquedas, en gran parte gracias a su exposición mediática durante las giras promocionales de Margot Robbie y Charli XCX.

Lista completa

El índice Lyst del primer trimestre de 2026 queda encabezado por Chanel, seguido de Saint Laurent y Dior. Completan el top 10 Miu Miu, Gucci, Ralph Lauren, Prada, Coach, Burberry y COS. En las posiciones restantes destacan nombres como The Row, Versace, Moncler, Chloé, Bottega Veneta, Loewe, Stone Island, Massimo Dutti, Fendi y Celine.

En conjunto, este informe no solo clasifica marcas, sino que ilustra una nueva dinámica del consumo de moda, donde la intersección entre tecnología, cultura y estrategia define el éxito en la industria.

Te puede interesar Las colaboraciones de moda más inesperadas y virales del verano 2025