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José Cristian Lagares
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José Cristian Lagares expande su marca a Londres con nueva boutique en Primrose Hill

La firma ha construido una identidad sólida dentro del diseño emergente, destacándose por su atención al detalle y una visión clara de marca

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    José Cristian Lagares expande su marca a Londres con nueva boutique en Primrose Hill
    El diseñador dominicano José Cristian Lagares continúa consolidando su proyección internacional. (FUENTE EXTERNA)

    El diseñador dominicano José Cristian Lagares continúa consolidando su proyección internacional con la apertura de su nueva boutique en Londres, marcando un paso decisivo en la evolución de su marca.

    Reconocida por su enfoque contemporáneo, líneas depuradas y una estética sofisticada, la firma ha construido una identidad sólida dentro del diseño emergente, destacándose por su atención al detalle y una visión clara de marca.

    La nueva boutique está ubicada en el icónico barrio de Primrose Hill, una de las zonas más exclusivas y creativas de la ciudad, frecuentada por figuras del mundo artístico y cultural, y reconocida por su estilo de vida relajado y sofisticado.

    Esta apertura no solo representa un logro para la marca, sino también un avance significativo para el talento dominicano en el escenario internacional, reafirmando el potencial del diseño caribeño en mercados globales.

    "El crecimiento internacional de la marca responde a una visión clara de expansión, manteniendo siempre la esencia y coherencia de nuestro lenguaje estético", expresó José Cristian Lagares.

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      • El espacio en Londres permitirá presentar sus colecciones a una audiencia global, fortaleciendo su posicionamiento dentro de una de las capitales de la moda más influyentes del mundo.
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