Ágatha Ruiz de la Prada y Francisco López Navarrete son reconocidos como embajadores de Bogotá

Ágatha Ruiz de la Prada y Francisco López Navarrete al recibir su galardón. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, otorgó un reconocimiento especial a la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada y al experto en formación y emprendimiento Francisco López Navarrete como embajadores de la ciudad, destacando su papel en la proyección internacional de Bogotá y su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema creativo.

Con esta acción Bogotá da un paso más en su posicionamiento como capital creativa de América Latina durante el evento "Moda con Propósito", un encuentro que reunió a referentes nacionales e internacionales para reflexionar sobre el presente y el futuro de la industria de la moda, el diseño y el emprendimiento.

El evento se desarrolló en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), escenario que se consolidó como punto de encuentro entre creatividad, innovación y oportunidades de negocio. Allí se destacó que la moda ya no se entiende únicamente como una expresión estética, sino también como una industria capaz de generar empleo, atraer inversión y dinamizar el turismo.

Durante su intervención, el alcalde Galán resaltó la diversidad cultural como una de las principales fortalezas de Bogotá.

Señaló que la ciudad ha sido construida a partir de migraciones provenientes de distintas regiones de Colombia y del mundo, lo que ha enriquecido su identidad.

Según explicó, esa mezcla se refleja en la forma de vestir, en la gastronomía y en la vida cotidiana, convirtiéndose en una fuente de creatividad con gran potencial para proyectarse globalmente.

Por su parte, la directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, Ángela Garzón, explicó que este reconocimiento hace parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y promover una imagen positiva de la ciudad en escenarios internacionales.

Indicó que Bogotá necesita personas que crean en su potencial y hablen bien de ella en diferentes espacios.

Unidos por el compromiso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/agatha-b17c2a2a.jpeg Ágatha Ruiz de la Prada al recibir su reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

Francisco López Navarrete manifestó su cercanía con Colombia y expresó su interés en seguir impulsando iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la moda en Bogotá. Destacó la relevancia del país dentro de su trayectoria profesional y aseguró sentirse profundamente agradecido por la distinción recibida.

Ágatha Ruiz de la Prada aportó una mirada internacional sobre el valor de la creatividad en la transformación cultural y económica de las ciudades.

Subrayó que Bogotá es un lugar lleno de diversidad, talento y energía, donde la creatividad se percibe en las calles y en su gente, lo que la convierte en una ciudad inspiradora.

También participó la periodista Pilar Castaño, referente de la moda en Colombia, quien resaltó la evolución del sector y el crecimiento de nuevos talentos que encuentran en Bogotá una plataforma para desarrollarse y alcanzar mayor visibilidad.

Además de los paneles de conversación, el evento incluyó una sesión práctica enfocada en convertir ideas creativas en negocios sostenibles, ofreciendo herramientas a emprendedores y diseñadores emergentes.

Con iniciativas como esta, Bogotá fortalece su estrategia de economía creativa y consolida una red de aliados internacionales que proyectan al mundo su identidad diversa, innovadora y vibrante.