La diseñadora dominicana Giannina Azar ofreció un espectáculo de moda durante la gala AMI 2026, que organiza la Asociación Monegasca Iberoamericana (AMI), y el Principado de Mónaco.

El evento busca recaudar fondos para apoyar a causas benéficas vinculadas a la niñez, bajo el patronato que encabeza el príncipe Alberto II de Mónaco. Este año tuvo como país invitado a Puerto Rico.

Azar también fue invitada. Como es un alma inquieta, que disfruta llevar el fruto de su trabajo dondequiera que va, propuso realizar un desfile de moda con la colección "María Antonieta", integrada por 25 diseños confeccionados artesanalmente, la misma que llevó al Festival de Cannes 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/img-20260509-wa0016-dafe3a0d.jpg El desfile de moda tuvo como invitada especial a Fátima Bosch. (FUENTE EXTERNA)

La propuesta estuvo marcada por tonos pastel, sedas, cristales Swarovski y bordados hechos a mano, inspirados en la delicadeza del nacimiento y la estética romántica de la corte francesa.

En él participaron representantes de belleza de diversas partes del mundo y, de manera especial, la Miss Universo actual Fátima Bosch.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/img-20260509-wa0040-843aaadf.jpg Fátima Bosch y Giannina Azar. (FUENTE EXTERNA)

Además la colección contó con joyas de Gisselle Mancebo y Joud's, abrigos de Abigail Silverio, calzados de Di Iorio Mónaco y estilismo de Giovanni Laguna, que complementaron la propuesta de lujo y sofisticación que caracterizó la noche monegasca.

"El fashion show cerró la noche", explicó Azar sobre la presentación que reunió a figuras vinculadas al certamen Miss Universo.

Un encuentro especial

En la conversación con Diario Libre, la diseñadora también destacó que evento incluyó un encuentro protocolar con el príncipe Alberto II, quien recibió a los invitados participantes de la feria.

La diseñadora recordó que hace tres años la República Dominicana fue el país homenajeado, ocasión en la que también participó junto a los diseñadores Leonel Lirio y Sisi Bermúdez.

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