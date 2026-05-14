Galería 360 acoge celebración de la Semana del Diseño de la UASD con exposición

Como parte de la programación, se realizó un desfile de modas en el Lobby Central de Galería 360. ( FUENTE EXTERNA )

Galería 360 fue escenario de la celebración de la Semana del Diseño de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con una destacada exposición académica y artística que reunió el talento y la creatividad de los estudiantes de la Facultad de Artes.

La actividad presentó una variada muestra de trabajos desarrollados por estudiantes de las carreras de Diseño de Moda, Diseño Industrial y Diseño Artesanal, quienes exhibieron propuestas innovadoras que reflejan su formación académica, capacidad creativa y compromiso con el desarrollo del diseño y las artes en el país.

Como parte de la programación, se realizó un desfile de modas en el Lobby Central de Galería 360, donde los estudiantes de Diseño de Moda presentaron sus creaciones ante el público asistente.

La pasarela destacó el talento emergente, la originalidad de las propuestas y el dominio técnico de los participantes, convirtiéndose en uno de los momentos más atractivos de la jornada.

Durante la exposición, los visitantes pudieron apreciar piezas y proyectos que integran funcionalidad, estética, identidad cultural y tendencias contemporáneas, evidenciando el alto nivel formativo de los futuros profesionales egresados de la Facultad de Artes de la UASD.

Proyección para el talento joven

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/12052026-exposicion-de-diseno-de-moda-uasd-samil-mateo-e9699ef3.jpg Durante la exposición, los visitantes pudieron apreciar piezas y proyectos que integran funcionalidad, estética, identidad cultural y tendencias contemporáneas. (SAMIL MATEO)

La Semana del Diseño tuvo como propósito promover el intercambio académico y artístico, así como acercar al público al trabajo que realizan los estudiantes universitarios en las distintas áreas del diseño.

Asimismo, constituyó un espacio de proyección para el talento joven y de fortalecimiento de los vínculos entre:

La academia

El sector cultural

La sociedad

Autoridades académicas, docentes, estudiantes y público en general participaron de esta iniciativa, que reafirma el compromiso de la UASD con la promoción del arte, la creatividad y la innovación como herramientas fundamentales para el desarrollo cultural y social de la República Dominicana.