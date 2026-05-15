Zara supera a Nike y se corona como la marca de moda más valiosa del mundo

Zara se convirtió en la marca de moda más valiosa del planeta, según el tradicional ranking anual elaborado por la consultora de investigación de mercados Kantar. ( FUENTE EXTERNA )

El mapa global de la moda acaba de vivir un cambio histórico. Después de varios años dominados por Nike, Zara se convirtió en la marca de moda más valiosa del planeta, según el tradicional ranking anual elaborado por la consultora de investigación de mercados Kantar.

La compañía gallega fundada por Amancio Ortega aumentó su valor un 18 % durante el último año y ya supera los 44,000 millones de dólares, una cifra que le ha permitido adelantar a la icónica marca deportiva estadounidense.

El logro llega, además, en un momento especialmente simbólico para Zara, que acaba de celebrar su 50 aniversario consolidada como una de las empresas más influyentes del retail mundial.

El fenómeno Zara: moda, estrategia y cultura pop

El ascenso de Zara no responde únicamente a sus ventas o a su presencia global. Kantar destaca especialmente la apuesta de la compañía por las experiencias de compra personalizadas impulsadas por inteligencia artificial, una estrategia que está transformando la relación entre las marcas y los consumidores.

La tecnología se ha convertido en una pieza clave dentro del nuevo lujo accesible: recomendaciones personalizadas, procesos de compra más intuitivos y una experiencia omnicanal cada vez más sofisticada son parte del éxito actual de la marca española.

A esto se suma su enorme capacidad para mantenerse culturalmente relevante. Hace apenas cuatro meses, Zara protagonizó uno de los escenarios más vistos del mundo cuando Bad Bunny apareció vestido con prendas de la firma durante el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl.

La imagen dio la vuelta al planeta y reforzó el posicionamiento global de la marca entre las nuevas generaciones.

Nike pierde fuerza

El liderazgo de Zara también coincide con un momento complejo para Nike. La multinacional deportiva ha experimentado una caída considerable en su valor durante el último año, en medio de desafíos relacionados con el consumo, la competencia y la transformación del mercado global.

Aunque Nike continúa siendo una de las marcas más poderosas del mundo, el cambio de liderazgo refleja cómo el consumidor actual valora cada vez más la innovación digital, la rapidez de adaptación y la conexión cultural de las firmas de moda.

La única española en el ranking

Zara es la única marca española presente en la lista global de Kantar, que reúne a las 100 marcas más valiosas del mundo en todas las industrias.

En el ranking general, la empresa ocupa el puesto número 66. Curiosamente, pese al crecimiento de su valor, ha descendido algunas posiciones respecto al año pasado, cuando figuraba en el lugar 55. Esto demuestra el acelerado crecimiento de las grandes compañías tecnológicas, que continúan dominando el panorama económico internacional.

Google lidera el mundo

El ranking de 2026 también ha traído cambios importantes en la cima global. Google se ha convertido en la marca más valiosa del mundo, alcanzando casi un billón y medio de dólares.

El impulso de Gemini —su modelo de inteligencia artificial— y la expansión de sus centros de datos han sido determinantes para alcanzar el primer puesto.

Apple, que había liderado durante los últimos cuatro años, cae ahora al segundo lugar, seguida por Microsoft y Amazon. Por primera vez, cuatro marcas superan simultáneamente el billón de dólares en valor, confirmando el absoluto dominio de las tecnológicas en la economía contemporánea.

La era de la inteligencia artificial

Uno de los aspectos más llamativos del informe es el crecimiento explosivo de las marcas vinculadas a la inteligencia artificial. Claude entra directamente al ranking en el puesto 27, mientras que ChatGPT casi cuadruplicó su valor en apenas un año.

Según Kantar, solo BlackBerry en 2008 había registrado un crecimiento tan acelerado en tan poco tiempo.

El ranking también deja claro el dominio estadounidense en el mercado global: de las 25 marcas más valiosas, 21 pertenecen a Estados Unidos. China coloca dos compañías y Europa únicamente dos representantes: la alemana T-Mobile y la firma de lujo Hermès.

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