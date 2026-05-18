José Cristian Lagares abre boutique en Londres y destaca la moda dominicana

El diseñador dominicano José Cristian Lagares posa en su atelier, donde da forma a sus colecciones. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La moda dominicana continúa ganando terreno en escenarios internacionales, mostrando que el talento local puede competir y destacarse incluso en los mercados más exigentes.

Esta vez, el protagonismo recae sobre el diseñador José Cristian Lagares, quien recién inauguró su primera boutique en Londres, Inglaterra, una de las capitales más influyentes de la industria de la moda.

Con una propuesta que mezcla elegancia relajada, sensualidad y referencias tropicales, José Cristian ha logrado posicionar una marca que continúa conquistando nuevos mercados.

Labrar su camino

Crecer dentro de una familia vinculada al diseño supone una ventaja, pero también una gran presión. Construir una marca propia lejos de la figura de su padre, el también diseñador Cristian Lagares, implicó encontrar el equilibrio entre honrar ese legado familiar y desarrollar una identidad independiente.

Trabajar previamente en la marca de su padre le permitió descubrir cuáles elementos podían conectar con su propuesta personal.

"No diría que es tanto desligarme (de la marca de mi padre), porque realmente ese es también el ADN con el que yo inicié", explica, refiriéndose a su afinidad con la alta costura y el lino, tejido que sigue siendo protagonista en sus colecciones.

Más que competir con la firma familiar, su objetivo era coexistir con ella y construir una clientela propia. "Aunque nuestra moda es timeless, siempre le ponemos un poquito de algo trendy para lograr esa mezcla entre lo clásico y lo moderno", refiere.

"Nos gustan las cosas que caigan, que vuelen, que simulen comodidad, pero también elegancia y sensualidad al mismo tiempo", agrega. Esa combinación es precisamente lo que ha permitido que las piezas de la firma JC Lagares sean perfectamente identificables.

Su firma en Londres

La apertura de una boutique en Londres representa uno de los mayores hitos en la carrera de José Cristian Lagares. La idea comenzó a tomar forma durante sus constantes viajes a la ciudad, donde descubrió un interés genuino por su estética y por el diseño caribeño con identidad cultural.

Personas que veían sus looks en la calle o durante sesiones fotográficas le preguntaban dónde podían comprar las piezas, pedían su Instagram o consultaban sobre envíos internacionales. Esa curiosidad terminó confirmando que existía espacio para su propuesta dentro del mercado británico.

"Las marcas de moda dominicana cuentan una historia muy fuerte y eso en ciudades como Londres se aprecia mucho", asegura.

Actualmente, el espacio funciona dentro de un concept store que reúne cafetería, salón de belleza y servicios estéticos, una estrategia que el diseñador considera clave para introducirse en un mercado extranjero. "Tener el apoyo de personas o negocios allá genera confianza para quienes todavía no conocen tu marca más allá de Instagram", explica.

Para Lagares, establecerse en Londres también implica representar a República Dominicana desde otro escenario cultural. "Más que nada, es poder darle un poquito de mi país a la gente de Inglaterra", dice.

Aunque ahora divide su tiempo entre Santo Domingo y Londres, el diseñador asegura que su esencia creativa permanecerá intacta. La influencia europea, explica, simplemente ha refinado su mirada estética sin alterar el ADN de la marca.

"Estar en Londres no cambiará la esencia, porque eso tampoco es lo que ellos quieren. Ellos quieren que vayas con lo tuyo y lo muestres", sostiene.

"Las marcas dominicanas cuentan una historia muy fuerte y eso en ciudades como Londres se aprecia mucho " José C. Lagares Diseñador “

Su sueño

La apertura de la boutique en Londres parece ser apenas el inicio de una nueva etapa para José Cristian Lagares. Entre sus próximos objetivos figura uno un tanto ambicioso: participar en la Semana de la Moda de Londres. "Con Dios mediante, estamos trabajando para eso", afirma.

Aunque ya ha recibido propuestas relacionadas con eventos de moda en ciudades igual de importantes en el ámbito de la moda, como Nueva York y París, el diseñador asegura que quiere apostar por plataformas oficiales. Y la ubicación estratégica de su boutique lo acerca a lograr esa meta.

El vecindario donde se encuentra el concept store es conocido como "Los Ángeles de Londres" por la cantidad de celebridades y figuras de la industria creativa que viven en la zona. De hecho, estilistas internacionales ya han comenzado a visitar el espacio y a conocer las piezas de la marca.

"Poco a poco, con colaboraciones y presencia en diferentes escenarios y alfombras rojas, podemos seguir escalando allá. Ese es el plan", concluye.