Premium Class Modeling Academy celebra su segundo aniversario y coronación de Miss Teen Mundial RD

Modelos de durante el desfile organizado por la Premium Class Modeling Academy. ( FUENTE EXTERNA )

Premium Class Modeling Academy celebró su segundo aniversario con una gala de moda celebrada en Santo Domingo, donde participaron más de 180 modelos en pasarela, 17 diseñadores y cientos de invitados.

La actividad estuvo encabezada por la directora de la academia, Mayra Delgado, quien destacó el crecimiento del proyecto y el impacto que ha tenido en jóvenes interesadas en desarrollarse en el modelaje y otras áreas de formación personal.

La noche estuvo conducida por los reconocidos comunicadores Sophia Sanabria y Mario Peguero, dos figuras destacadas dentro de los medios de comunicación y el entretenimiento, quienes aportaron dinamismo, elegancia y profesionalismo a cada momento de la gala.

“Esto no es solamente una academia de modelaje, sino una academia de formación integral”, expresó Delgado durante el evento, al resaltar que uno de los principales objetivos de la institución es fortalecer la seguridad y confianza de las estudiantes.

La directora también señaló que muchas jóvenes llegan con inseguridades y dificultades para desenvolverse, pero logran desarrollar herramientas personales y profesionales a lo largo de su proceso dentro de la academia.

“Esta academia es más que una buena pasarela o aprender a maquillarse; buscamos que ellas aprendan a creer en ellas mismas”, afirmó.

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Durante la velada se presentaron colecciones de reconocidos diseñadores y marcas, entre ellos Giannina Azar, Rafael Rivero, Michelle Reynoso, Melkis Díaz, Diany Mota, Jorge David, Distrito 79, Milée Collection, Starlin de Holma, Aurora Dresses, SophistiGirl Boutique, Emy Baby Dresses, Jafreisy Alcantara, Kalila Brand, Krisheisy Rodriguez, Madna Swimwear y OM Caribbean Jewerly. Además, la academia abrió espacio para que alumnas que también se desarrollan como diseñadoras pudieran mostrar sus propuestas en pasarela, como fue el caso de Laura Medina.

El evento también contó con la participación de Francisco Cortez, presidente de la organización Miss Teen Mundial Internacional, quien valoró la importancia de este tipo de iniciativas enfocadas en la formación de jóvenes líderes.

“Buscamos fomentar líderes que entiendan la importancia de prepararse y desarrollar disciplina, compromiso y propósito”, expresó Cortez.

Uno de los momentos principales de la noche fue la coronación de Alana Ruiz, representante de la provincia Santo Domingo y alumna de Premium Class Modeling Academy, como Miss Teen Mundial República Dominicana 2026.

La joven recibió la corona de manos de Francisco Cortez, CEO de la organización Miss Teen Mundial, acompañado por la Miss Teen Mundial Internacional 2025, Valentina Navarro, y Diany Mota, directora nacional del certamen.

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Alana Ruiz representará a la República Dominicana del 19 al 26 de julio en El Salvador, sede de la próxima edición internacional del certamen.

representará a la República Dominicana del 19 al 26 de julio en El Salvador, sede de la próxima edición internacional del certamen. La celebración del segundo aniversario de Premium Class Modeling Academy reunió a a grandes figuras del ámbito de la moda y representantes del entretenimiento en una noche enfocada en la proyección, la formación y el desarrollo integral de jóvenes talentos.