Victorino Carey consolida su trayectoria en colorimetría avanzada y salud capilar en Nueva York

El estilista Victorino Carey en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Con más de dos décadas de experiencia en la industria de la belleza, Victorino Carey se ha especializado en colorimetría avanzada, corrección de color y salud capilar, desarrollando una trayectoria enfocada en la técnica, la formación profesional y el cuidado integral del cabello.

Especialista en corrección de color, balayage y tricología, Carey ha construido un enfoque de trabajo basado en el diagnóstico capilar y la personalización de cada proceso, entendiendo el cabello como una expresión de identidad y bienestar personal.

Esa visión se refleja en Victorino Beauty Lab, salón boutique desde el cual ofrece servicios especializados dirigidos a clientes de Nueva York y zonas cercanas, con énfasis tanto en los resultados estéticos como en la salud capilar.

A lo largo de su carrera ha trabajado con marcas reconocidas de la industria como Davines, Wella, Moroccanoil y Amika, entre otras. También participó en la introducción de RG Cosmetics en la ciudad de Nueva York.

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Su experiencia incluye participación en eventos como Miss República Dominicana Universo, Miss Italia, Miss Tierra RD y New York Fashion Week, donde ha trabajado en estilismo y diseño capilar.

En el área educativa, Carey ha desarrollado capacitaciones y mentorías orientadas a nuevos profesionales de la belleza, promoviendo estándares técnicos y metodologías prácticas dentro del sector.

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También ha colaborado con figuras del entretenimiento como Chikybombom , Jessica Pereira y Vitaly Sánchez .

, y . Actualmente, Victorino Carey continúa enfocado en el desarrollo de propuestas vinculadas a la colorimetría, el balayage y la tricología, impulsando una visión del cuidado capilar que integra técnica, salud y creatividad.