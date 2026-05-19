Victorino Carey consolida su trayectoria en colorimetría avanzada y salud capilar en Nueva York
El estilista y educador desarrolla una propuesta enfocada en corrección de color, tricología y formación profesional, integrando técnica, creatividad y cuidado integral del cabello
Con más de dos décadas de experiencia en la industria de la belleza, Victorino Carey se ha especializado en colorimetría avanzada, corrección de color y salud capilar, desarrollando una trayectoria enfocada en la técnica, la formación profesional y el cuidado integral del cabello.
Especialista en corrección de color, balayage y tricología, Carey ha construido un enfoque de trabajo basado en el diagnóstico capilar y la personalización de cada proceso, entendiendo el cabello como una expresión de identidad y bienestar personal.
Esa visión se refleja en Victorino Beauty Lab, salón boutique desde el cual ofrece servicios especializados dirigidos a clientes de Nueva York y zonas cercanas, con énfasis tanto en los resultados estéticos como en la salud capilar.
A lo largo de su carrera ha trabajado con marcas reconocidas de la industria como Davines, Wella, Moroccanoil y Amika, entre otras. También participó en la introducción de RG Cosmetics en la ciudad de Nueva York.
Su experiencia incluye participación en eventos como Miss República Dominicana Universo, Miss Italia, Miss Tierra RD y New York Fashion Week, donde ha trabajado en estilismo y diseño capilar.
En el área educativa, Carey ha desarrollado capacitaciones y mentorías orientadas a nuevos profesionales de la belleza, promoviendo estándares técnicos y metodologías prácticas dentro del sector.
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- También ha colaborado con figuras del entretenimiento como Chikybombom, Jessica Pereira y Vitaly Sánchez.
- Actualmente, Victorino Carey continúa enfocado en el desarrollo de propuestas vinculadas a la colorimetría, el balayage y la tricología, impulsando una visión del cuidado capilar que integra técnica, salud y creatividad.