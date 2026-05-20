Giambattista Valli vuelve a tomar las riendas de su firma tras separarse de Artémis

El diseñador italiano Giambattista Valli ha construido una identidad reconocible dentro de la alta costura parisina gracias a una estética ultrafemenina, romántica y teatral. ( FUENTE EXTERNA )

La casa de moda de Giambattista Valli vive un nuevo giro.

Luego de varios meses marcados por dificultades financieras y la suspensión de algunos de sus desfiles, el diseñador romano vuelve a convertirse en el único propietario de su firma tras recomprar la participación mayoritaria que estaba en manos de Artémis, el holding de la familia Pinault, ligado al grupo Kering.

La noticia marca el cierre de una etapa que comenzó en 2017, cuando Artémis entró al capital de la maison y que culminó en 2021 con la toma de control de la compañía por parte del holding francés.

“Este acuerdo me permite retomar el control pleno de mi marca y seguir impulsando su desarrollo con entusiasmo y energía”, expresó Valli, agradeciendo además el respaldo recibido durante estos años.

Un nuevo comienzo en solitario

Aunque no se revelaron detalles financieros de la operación, ambas partes describieron el acuerdo como una transición realizada “con respeto mutuo y responsabilidad”.

La decisión devuelve a Valli la independencia creativa y empresarial con la que construyó su universo de moda desde que fundó su firma en París en 2005, luego de una etapa de siete años en la casa Emanuel Ungaro.

En los últimos meses ya se percibían señales de reestructuración. Artémis había encargado al banco Rothschild & Co la búsqueda de un comprador para la firma, mientras la maison cancelaba su desfile de alta costura en enero y también la presentación de prêt-à-porter otoño 2026 durante la Semana de la Moda de París en marzo.

François-Henri Pinault, presidente de Artémis, destacó la visión creativa del diseñador y le deseó éxito en esta nueva fase empresarial, que ahora Valli asumirá completamente en solitario.

La estética romántica que convirtió a Valli en referente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/je7k4bajfbh53aznpmit5bvdy4-7fce4e66.jpg Colección de otoño 2017 de Alta Costura de Giambattista Valli. (FUENTE EXTERNA)

Desde sus inicios, Giambattista Valli ha construido una identidad reconocible dentro de la alta costura parisina gracias a una estética ultrafemenina, romántica y teatral. Sus diseños suelen combinar estructuras voluminosas con telas ligeras y etéreas, especialmente en vestidos elaborados con capas de tul, volantes y delicados motivos florales.

Su talento lo llevó a ingresar oficialmente en la Chambre Syndicale de la Haute Couture et de la Mode en 2011 y a recibir reconocimientos del gobierno francés, que lo nombró primero Caballero y luego Oficial de la Orden de las Artes y las Letras.

Con esta recompra, el diseñador abre una nueva etapa apostando nuevamente por la independencia, una palabra que, según la propia firma, siempre ha definido el espíritu de su trabajo.