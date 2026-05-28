Naomi Osaka convierte Roland Garros en una pasarela de alta costura

Naomi Osaka volvió a demostrar que, para ella, la moda también forma parte del espectáculo dentro de la cancha.

La estrella japonesa acaparó todas las miradas durante su debut en el French Open al aparecer en la cancha Suzanne-Lenglen con un look que mezclaba dramatismo, inspiración couture y referencias al brillo nocturno de París.

Antes de comenzar su partido frente a la alemana Laura Siegemund, Osaka ingresó usando una larga falda negra plisada y un corpiño estructurado, adornado con pedrería y detalles metálicos que evocaban una armadura. Debajo llevaba el verdadero protagonista de la noche: un vestido deportivo dorado cubierto de lentejuelas.

Minutos después, la tenista se desprendió de las piezas ceremoniales para revelar el diseño completo y luego imponerse en la cancha con marcador de 6-3 y 7-6 (3).

“Es muy de alta costura. Ya sabes la Torre Eiffel de noche cuando brilla. Creo que me veo un poco así”, dijo Osaka al finalizar el encuentro, dejando claro que el concepto de su vestuario estaba inspirado en el glamour parisino.

No es la primera vez que la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam convierte un torneo en una declaración de estilo. A principios de año, durante el Australian Open, apareció usando un sombrero de ala ancha, velo y una sombrilla blanca, en una entrada que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Su reciente aparición en la Met Gala también reforzó su posición como una de las atletas con mayor presencia en el mundo de la moda actual.

Para Osaka, la ropa funciona como una extensión de su personalidad.

“No hablo mucho, así que de esa manera puedo hablar a través de mi ropa”, comentó días antes del torneo. “Soy un poco dramática cuando se trata de mi sentido de la moda”.

Tendencia

La tendencia de convertir la cancha en una plataforma de estilo también estuvo presente en otros partidos de la jornada. Horas antes, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, jugó en la cancha Philippe-Chatrier usando dos collares de diamantes durante su victoria de primera ronda.

En un deporte históricamente ligado a códigos tradicionales de vestimenta, figuras como Osaka están redefiniendo la relación entre el tenis y la moda, llevando el estilo personal al mismo nivel que el rendimiento deportivo.

Te puede interesar Naomi Osaka y su atuendo ganador en el US Open