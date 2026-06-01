Miguel Genao presenta documental sobre la colección “Chapter II” en el cine

La presentación del documental "Chapter II", de Miguel Genao, formó parte de la cartelera del Festival de Cine Fine Arts "Hecho en RD". ( FUENTE EXTERNA )

Luego de su presentación en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, la casa de moda Miguel Genao, en colaboración con Caribbean Cinemas y el estilista Radhamés Espíritu, estrenó el documental “Chapter 2” SS/27.

El evento tuvo lugar como parte de la cartelera del Festival de Cine Fine Arts "Hecho en RD".

La pieza audiovisual captura el meticuloso proceso creativo del diseñador Miguel Genao y Frank Pérez durante la preparación de su desfile individual.

Esta colección representa la segunda entrega de una trilogía con la que la firma, tras casi dos décadas de trayectoria, busca transformar la industria de la moda local con una visión de apoyo nacional y proyección internacional.

“Para nosotros ha sido un sueño poder llevar la moda dominicana al nivel de las artes escénicas, en el escenario más importante del país”, afirmó Genao, fundador de la marca.

Apenas semanas después de hacer historia en el Teatro Nacional, la dupla creativa alcanzó un nuevo hito al trasladar esta experiencia al séptimo arte. Tras la proyección del documental, los asistentes disfrutaron de un conversatorio exclusivo con Radhamés Espíritu y parte del equipo de la firma para conocer los secretos detrás de la pasarela.

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La producción del documental estuvo a cargo de Juan Mendoza y Fabiana Ocando, junto a un equipo de trabajo compuesto por Fabrizzio Ferigo, Carlos Olivero y Mateo Ovalle, quienes tuvieron a su cargo llevar al cine la experiencia de alta costura que fue CHAPTER II.

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