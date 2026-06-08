Casa de Campo Fashion Week debuta y posiciona a RD en la escena internacional de la moda

Andrés Pichardo, David Collado, Carolina Rainer y Leonardo Matos en la inauguración de la primera edición de Casa de Campo Fashion Week. ( FUENTE EXTERNA )

Casa de Campo Resort & Villas celebró la primera edición del Casa de Campo Fashion Week, una plataforma que conectó moda, turismo de lujo, cultura y proyección internacional desde uno de los destinos más emblemáticos del Caribe.

Del 4 al 7 de junio, el resort acogió una agenda que integró pasarelas, arte, bienestar, conversaciones inspiradoras y encuentros exclusivos, llevando la experiencia de la moda más allá del runway y vinculándola con la esencia sofisticada de Casa de Campo y Altos de Chavón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-06-at-33925-pm-cb61fa39.jpeg Michelle Angulo, Jason Kycek, Leah Francis Campos y Loida Cruz-Kycek. (FUENTE EXTERNA)

Más que una semana de desfiles, el evento nació como una iniciativa de posicionamiento para celebrar la creatividad, impulsar el talento dominicano, abrir espacios a diseñadores internacionales y fortalecer la presencia de la República Dominicana dentro del circuito regional de moda, lujo y estilo de vida.

La iniciativa forma parte de la visión estratégica del resort de continuar diversificando su oferta turística y consolidar su liderazgo como referente regional en hospitalidad de lujo, entretenimiento y eventos de alto perfil, con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-06-at-34307-pm-7f2c8aa3.jpeg Daniela di Giacomo, Clarissa Molina, Leonel Lirio y Jacqueline Then. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-06-at-34102-pm-facc4a5e.jpeg Airam Toribio y Maylé Vásquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-06-at-34037-pm-e1a8080b.jpeg Carlos Medrano y Deyanira Pappaterra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-06-at-34631-pm-9a7c40a1.jpeg Mily y Raúl de Molina. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Esta primera edición nace como una propuesta para celebrar la creatividad, impulsar el talento y proyectar al país como un destino donde el lujo, la cultura y las experiencias de clase mundial convergen de manera natural", afirmó Jason Kycek, vicepresidente senior de Ventas y Mercadeo Corporativo de Casa de Campo.

Arte, moda y pasarelas con visión internacional

La programación inició el jueves 4 de junio con la inauguración de la exposición fotográfica de Jesús Cordero en la Galería de Arte de Altos de Chavón.

El reconocido fotógrafo de moda presentó una muestra que permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio de 2026, situando este enclave cultural como el punto de partida de la semana.

Las pasarelas se celebraron en el Marina Riverside Center, bajo la dirección creativa de Sandro Guzmán, quien concibió una puesta en escena alineada con una mirada contemporánea, sofisticada y de alcance global.

En escena se presentaron colecciones de doce diseñadores cuidadosamente seleccionados, con la participación de 90 modelos de la agencia Ossygeno Models.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-06-at-34127-pm-293143fb.jpeg Deborah Karter. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-06-at-34319-pm-c6c5f807.jpeg Marta González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-06-at-34144-pm-f3828fc5.jpeg Judy Dorrejo de Incháustegui. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El viernes 5 de junio, la primera noche de desfiles estuvo dedicada al talento dominicano, con las colecciones de Giannina Azar, Santo Sunday by Gabriela Álvarez, JC Lagares, Jacqueline Then, Anna Redman y Maylé Vásquez.

La jornada contó con música de DJ Peter Guzmán y DJ Luu, y continuó con un after party en Genesis Night Club, reforzando el componente social y experiencial de la semana.

El Grand Finale Runway Show cerró la agenda de pasarelas el sábado 6 de junio, con una selección que combinó formación, legado, diseño local e invitados internacionales.

Durante la noche se presentaron Jenny Polanco, Chavón Escuela de Diseño, Rafael Rivero, Luis Antonio, Carolina Socías, Oriett Domenech y Custo Barcelona, en una jornada que reafirmó el alcance creativo y la vocación global del evento.

Dayanara Torres, embajadora de la primera edición

La reconocida actriz y ex Miss Universo Dayanara Torres fue la embajadora oficial del evento, aportando su proyección internacional, trayectoria y conexión con iniciativas vinculadas al estilo de vida, el balance personal y el empoderamiento.

Como uno de los momentos especiales de la agenda, su hijo Ryan Muñiz participó como modelo invitado en las pasarelas, marcando la primera vez que madre e hijo coincidieran en una pasarela de moda en el país.

Como parte de la experiencia, el viernes y el sábado en la mañana se realizó el Wellness Morning: Yoga & Pilates en Casa Equilibra, Altos de Chavón, una experiencia diseñada para iniciar el día en equilibrio, que combinó sesiones de yoga y pilates en un ambiente que fusionó bienestar, conexión personal y armonía entre cuerpo y mente.

La agenda dedicada al bienestar y al estilo de vida tuvo uno de sus momentos centrales en el Centro de Conferencias Flamboyán con el panel El arte del balance, una conversación inspiradora sobre cuidado integral, confianza personal y estilo de vida saludable, el sábado 6 de junio.

Un encuentro que contó con la participación de Maral Artinian, la doctora Lisbeth Méndez, el doctor Elio Galán y Dayanara Torres.

La semana concluyó el domingo 7 de junio con el Designer Trunk Show Experience, una experiencia de brunch con champagne y pop-up store de los diseñadores invitados en Villa Opulenta.

El encuentro, abierto al público, ofreció un cierre cercano y sofisticado para la agenda, acercando las propuestas de los diseñadores a una audiencia interesada en moda, estilo y experiencias exclusivas.

Con esta iniciativa, Casa de Campo Resort & Villas reafirma su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras que integran turismo, cultura, entretenimiento, moda y proyección internacional, al tiempo que contribuye a fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana como uno de los principales destinos de lujo del Caribe.

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