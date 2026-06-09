"Oasis", la apuesta étnica de Giannina Azar en el Casa de Campo Fashion Week

Giannina Azar llevó sus raíces al Casa de Campo Fashion Week con su colección de moda "Raíces". ( FUENTE EXTERNA )

Si hay algo que caracteriza a Giannina Azar es su capacidad para convertir el espectáculo en una firma de identidad.

Sin embargo, en el Casa de Campo Fashion Week la diseñadora sorprendió al llevar su creatividad por un camino distinto.

Con Oasis, presentó una colección que, sin renunciar al glamour que la define, exploró una estética más orgánica, conectada con las raíces y la riqueza cultural de diferentes civilizaciones.

Influencias étnicas

Sobre la pasarela del Marina Riverside Center, las 40 salidas construyeron un relato visual inspirado en las influencias africanas, indígenas y egipcias.

La propuesta se alejó del exceso de brillo para abrazar una paleta dominada por los tonos bronce, cobre y tierra, colores que evocan paisajes ancestrales y que aportan una nueva dimensión al universo creativo de la diseñadora.

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La silueta femenina fue la gran protagonista. Vestidos de líneas columna, cortes estilizados y aberturas laterales aportaron equilibrio y sensualidad, mientras las proporciones jugaron con diferentes largos para crear movimiento y ligereza.

Pero el verdadero atractivo de Oasis estuvo en los detalles. Materiales naturales, aplicaciones artesanales y una rica mezcla de texturas dieron vida a cada diseño, creando un efecto dinámico que acompañaba el paso de las modelos.

Los grandes collares y ornamentos pectorales, de dimensiones exageradas y elaborados con diversos materiales, se convirtieron en piezas escultóricas que aportaron carácter a la colección y reforzaron su inspiración étnica.

Más que una sucesión de vestidos, Oasis fue una celebración de la identidad, la cultura y el ritmo. Cada salida parecía rendir homenaje a las tradiciones artesanales desde una mirada contemporánea, demostrando que el lujo también puede construirse a partir de la memoria y el legado cultural.

Con esta propuesta, Giannina Azar mostró una faceta diferente de su diseño: menos enfocada en el brillo y más en las texturas, los materiales y la narrativa.

El resultado fue una colección sofisticada y exótica que confirmó su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que la ha convertido en una de las creadoras más reconocidas de la moda dominicana.