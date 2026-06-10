Jacqueline Then rinde homenaje a las raíces con "Kaña" en Casa de Campo Fashion Week

El color fue uno de los grandes protagonistas de la colección "Kaña" de la diseñadora Jacqueline Then en la primera edición de Casa de Campo Fashion Week. ( FUENTE EXTERNA )

Con Kaña, Jacqueline Then llevó a la pasarela del Casa de Campo Fashion Week una colección que celebra la identidad caribeña desde una mirada contemporánea.

Inspirada en los cañaverales, el trabajo artesanal y la riqueza de las tradiciones locales, la propuesta se convirtió en un homenaje a las raíces reinterpretadas para la mujer actual: vanguardista, urbana y segura de sí misma.

Desde las primeras salidas, la colección apostó por una sensualidad sofisticada. Escotes estratégicos, siluetas fluidas y tejidos de gran caída aportaron movimiento a cada pieza, transmitiendo una sensación de libertad y ligereza que acompañó el recorrido de las modelos sobre la pasarela.

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El color fue uno de los grandes protagonistas. Los estampados dinámicos y llenos de vida construyeron el hilo conductor de la propuesta, mientras una paleta que transitó desde tonos neutros hasta intensos amarillos anaranjados y profundos azules añil evocó la fuerza de los paisajes isleños y la exuberancia de la flora tropical.

El resultado fue un equilibrio entre intensidad y armonía, donde cada diseño parecía contar una historia propia.

La fuerza de la artesanía

Más allá de la estética, Kaña destacó por su narrativa visual. La colección se presentó como una declaración de identidad: fuerte, audaz y comprometida con el valor de las tradiciones y el trabajo artesanal, sin renunciar a una visión moderna del lujo.

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"Esto es más que una colección. Es un homenaje a nuestras raíces, a la artesanía, a las historias que nos han forjado y al poder de transformar la herencia en lujo contemporáneo", expresó Jacqueline Then sobre esta propuesta.

Presentada en el marco de la primera edición del Casa de Campo Fashion Week, plataforma que une moda, turismo de lujo, cultura y proyección internacional, Kaña confirmó el sello creativo de la diseñadora y su capacidad para convertir el patrimonio cultural en una propuesta de moda actual, sofisticada y profundamente conectada con el Caribe.