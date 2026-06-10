Jenny Polanco celebra el Caribe con "La conocí bailando" en Casa de Campo Fashion Week
La colección Resort 2026 de la firma dominicana apuesta por el lino blanco, las siluetas fluidas y una elegancia relajada inspirada en el estilo de vida caribeño
Hay códigos que nunca pasan de moda y el lino blanco es, sin duda, uno de ellos.
Fiel a su legado, la firma Jenny Polanco presentó en Casa de Campo Fashion Week su colección Resort 2026, La conocí bailando, una propuesta que reivindica la esencia de la marca a través de una estética fresca, sofisticada y profundamente caribeña.
El blanco impoluto, sello distintivo de la casa de moda, fue el gran protagonista de la colección. Trabajado mediante cortes transversales y estructuras cuidadosamente estudiadas, el tejido adquirió un movimiento orgánico y fluido que aportó ligereza a cada salida y resaltó la naturalidad de las prendas.
El arte de vestir el Caribe
Diseñada para una mujer que disfruta de los placeres de la vida con espontaneidad y sin esfuerzo, la colección de Jenny Polanco apostó por siluetas relajadas y proporciones equilibradas. Las transparencias, los delicados detalles de botonadura y las formas holgadas se integraron con armonía, dando vida a piezas versátiles y llenas de personalidad.
Los pantalones se convirtieron en uno de los grandes protagonistas de la propuesta. Combinados con túnicas, blusas y sobrecapas ligeras, aportaron dinamismo y modernidad a una colección que encuentra el equilibrio entre comodidad y elegancia.
Cada diseño pareció moverse al compás de su nombre. La conocí bailando evocó esa libertad tan propia del Caribe, donde la sofisticación no necesita artificios y el lujo se expresa a través de la calidad de los materiales, la precisión de los cortes y la atemporalidad del diseño.
Presentada en la primera edición del Casa de Campo Fashion Week, la colección reafirmó el ADN de Jenny Polanco y su capacidad para mantener vigente un estilo que ha trascendido generaciones.
El resultado fue una propuesta que celebra a una mujer segura de sí misma, conquistadora, jovial y fiel a una elegancia que nunca pierde su esencia.