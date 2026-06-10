Maylé Vásquez lleva el legado taíno a Casa de Campo Fashion Week
Con una vibrante paleta de colores y texturas artesanales, la diseñadora transformó los paisajes y la herencia del Caribe en una propuesta contemporánea
Maylé Vásquez convirtió la pasarela del Casa de Campo Fashion Week en un recorrido por la esencia del Caribe.
Con Anacaona, la diseñadora presentó una colección que rinde homenaje a las raíces dominicanas y al legado del pueblo taíno, tomando como inspiración a la legendaria cacica que da nombre a la propuesta: una mujer fuerte, visionaria y adelantada a su tiempo.
La colección destacó por su impecable manejo del color. A través de degradaciones y una paleta vibrante, Maylé llevó al público por un viaje visual que evocó el mar, las montañas y los paisajes más exuberantes de la isla.
Cada tono parecía capturar un fragmento del entorno caribeño, construyendo una narrativa llena de frescura, luz y movimiento.
El espíritu de Anacaona
Las siluetas, simples y definidas, sirvieron como el lienzo perfecto para resaltar el trabajo artesanal que caracteriza a la marca. Los procesos técnicos y la aplicación de diferentes elementos aportaron una rica variedad de texturas, consolidando una propuesta que encuentra el equilibrio entre tradición y contemporaneidad.
Los detalles jugaron un papel fundamental. Ruches, nudos y cordones de tela entrelazados mediante la técnica del tejemaní recorrieron la figura femenina en distintas direcciones, aportando dinamismo y profundidad a cada diseño.
Lejos de resultar excesiva, la colección encontró en el equilibrio su mayor fortaleza, con la frescura como aliada y las texturas como protagonistas.
Anacaona es también una celebración de la fuerza femenina y de la identidad cultural. La colección honra las historias que forman parte de la memoria del Caribe y las transforma en una propuesta de moda actual, sofisticada y profundamente conectada con sus raíces.
Presentada durante la primera edición del Casa de Campo Fashion Week, plataforma que une moda, turismo de lujo, cultura y proyección internacional, la propuesta de Maylé Vásquez confirmó el crecimiento constante de la diseñadora y su capacidad para traducir el patrimonio cultural dominicano en piezas contemporáneas llenas de sensibilidad y estilo.