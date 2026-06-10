Maylé Vásquez lleva el legado taíno a Casa de Campo Fashion Week

La propuesta de Maylé Vásquez en Casa de Campo Fashion Week. "Anacaona", es una celebración de la fuerza femenina y de la identidad cultural criolla. ( DIARIO LIBRE )

Maylé Vásquez convirtió la pasarela del Casa de Campo Fashion Week en un recorrido por la esencia del Caribe.

Con Anacaona, la diseñadora presentó una colección que rinde homenaje a las raíces dominicanas y al legado del pueblo taíno, tomando como inspiración a la legendaria cacica que da nombre a la propuesta: una mujer fuerte, visionaria y adelantada a su tiempo.

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La colección destacó por su impecable manejo del color. A través de degradaciones y una paleta vibrante, Maylé llevó al público por un viaje visual que evocó el mar, las montañas y los paisajes más exuberantes de la isla.

Cada tono parecía capturar un fragmento del entorno caribeño, construyendo una narrativa llena de frescura, luz y movimiento.

El espíritu de Anacaona

Las siluetas, simples y definidas, sirvieron como el lienzo perfecto para resaltar el trabajo artesanal que caracteriza a la marca. Los procesos técnicos y la aplicación de diferentes elementos aportaron una rica variedad de texturas, consolidando una propuesta que encuentra el equilibrio entre tradición y contemporaneidad.

Los detalles jugaron un papel fundamental. Ruches, nudos y cordones de tela entrelazados mediante la técnica del tejemaní recorrieron la figura femenina en distintas direcciones, aportando dinamismo y profundidad a cada diseño.

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Lejos de resultar excesiva, la colección encontró en el equilibrio su mayor fortaleza, con la frescura como aliada y las texturas como protagonistas.

Anacaona es también una celebración de la fuerza femenina y de la identidad cultural. La colección honra las historias que forman parte de la memoria del Caribe y las transforma en una propuesta de moda actual, sofisticada y profundamente conectada con sus raíces.

Presentada durante la primera edición del Casa de Campo Fashion Week, plataforma que une moda, turismo de lujo, cultura y proyección internacional, la propuesta de Maylé Vásquez confirmó el crecimiento constante de la diseñadora y su capacidad para traducir el patrimonio cultural dominicano en piezas contemporáneas llenas de sensibilidad y estilo.