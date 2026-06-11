Casa de Campo Fashion Week: Anna Redman Pablo convierte el movimiento del mar en moda

Una noche de mar, seda y movimiento con los diseños de Anna Redman Pablo en Casa de Campo Fashion Week. ( FUENTE EXTERNA )

En Casa de Campo Fashion Week, la diseñadora dominicana Anna Redman Pablo presentó Resort 2026: El mar de noche , una propuesta que encontró en el movimiento de los textiles y la serenidad del océano su mejor inspiración.

Con una sólida formación en Bellas Artes y estudios en la Parsons School of Design, Anna demostró sobre la pasarela una mirada multidisciplinaria que fusiona arte, técnica y sensibilidad.

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Su trabajo encuentra en el lino y la seda 100 % los aliados perfectos para construir una colección donde la fluidez es mucho más que un recurso estético: es el lenguaje que da vida a cada pieza.

Desde las primeras salidas, el desfile invitó a sumergirse en un paisaje marino. Los textiles parecían moverse con libertad, mientras las técnicas de superposición de tejido sobre tejido crearon estampados orgánicos que evocaban los corales y sus múltiples formas.

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Más que diseños impresos, las texturas adquirieron personalidad propia, aportando profundidad y dinamismo a cada creación.

Una noche frente al mar

La línea de corte, limpia y sensual, acompaña la silueta femenina con delicadeza, logrando un equilibrio natural entre sofisticación y comodidad. Anna Redman Pablo explora esa fina frontera donde el lujo costero se encuentra con una elegancia relajada, creando una propuesta que resulta tan refinada como fácil de llevar.

Las 15 salidas que conformaron la colección construyeron una narrativa coherente y envolvente. Vuelos que nacían desde las caderas, escotes en V delicadamente trabajados y largas túnicas que parecían flotar sobre la pasarela aportaron movimiento a una propuesta donde cada detalle estaba pensado para transmitir ligereza y libertad.

La paleta cromática acompañó este recorrido con tonos cálidos y acogedores que evocaron la calma del mar al caer la noche.

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El resultado fue una colección capaz de despertar emociones y transportar al espectador a un escenario de tranquilidad y belleza natural.

Con Resort 2026: El mar de noche, Anna Redman Pablo confirmó el potencial de una diseñadora emergente que entiende la moda como una experiencia sensorial.

Su paso por Casa de Campo Fashion Week deja la impresión de una firma que encuentra en la autenticidad, la artesanía y la fluidez de los materiales un sello propio, elegante y profundamente contemporáneo.