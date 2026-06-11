Rafael Rivero eleva el blanco a símbolo de lujo en Casa de Campo Fashion Week

Hay colores que necesitan compañía y otros que son capaces de sostener una colección completa.

Para su propuesta Resort 2027 , presentada en Casa de Campo Fashion Week, Rafael Rivero apostó por el blanco como protagonista absoluto, convirtiéndolo en el punto de partida de una narrativa que habla de lujo, feminidad y elegancia atemporal.

La colección abrió con fuerza y construyó una metáfora visual que invitaba a sumergirse en un universo de sofisticación. Lejos de ser un recurso monocromático, el blanco se desplegó en una amplia gama de texturas y acabados que aportaron profundidad y movimiento a cada salida.

Los guiños al mar aparecen a lo largo del desfile a través de detalles dorados, aplicaciones en madera, flecos y vuelos que se funden de manera natural.

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Estos elementos decorativos enriquecieron las prendas sin saturarlas, evidenciando el manejo inteligente que Rivero hace de los recursos ornamentales y su capacidad para transformar siluetas aparentemente sencillas en piezas de gran riqueza visual.

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Uno de los sellos más reconocibles de la marca volvió a cobrar protagonismo: el entalle de la cintura. Lazadas y cinturones definieron la silueta femenina, aportando una imagen delicada, favorecedora y, al mismo tiempo, coqueta, un lenguaje estético que el diseñador ha convertido en parte de su identidad.

El poder del blanco

Las transparencias funcionaron como el hilo conductor de la colección. Se presentaron con sutileza, acompañadas por una diversidad de encajes, textiles y aplicaciones que enriquecieron cada diseño para envolver la propuesta en una atmósfera de alta gama.

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Además, la combinación de materiales y técnicas aportó dinamismo a un guardarropa pensado para una mujer que aprecia el detalle y el trabajo artesanal.

Las 35 salidas que conformaron Resort 2027 reflejan un cuidado minucioso en la construcción de cada pieza y una visión creativa coherente.

Más allá de seguir tendencias, Rafael Rivero reafirmó la identidad de su marca, consolidando una propuesta que encuentra en la opulencia refinada y el lujo sereno su mejor carta de presentación.

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Su paso por Casa de Campo Fashion Week dejó claro que el diseñador dominicano continúa fortaleciendo un lenguaje propio, donde la sofisticación no necesita excesos y el blanco, lejos de ser un lienzo vacío, se convierte en la máxima expresión de elegancia.