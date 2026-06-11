Oriett Domenech lleva el denim a una nueva dimensión en Casa de Campo Fashion Week

Oriett Domenech transforma el denim en una declaración de estilo en la primera edición de Casa de Campo Fashion Week. ( FUENTE EXTERNA )

Hay marcas que encuentran en un material su mejor aliado y otras que consiguen transformarlo en una declaración de estilo.

En su más reciente presentación en Casa de Campo Fashion Week, la diseñadora dominicana Oriett Domenech convirtió el denim en el eje de una colección que fusiona el espíritu urbano con una sofisticación contemporánea, vistiendo a una mujer segura, definida y de carácter inquebrantable.

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El tejido estrella de la temporada sirvió como punto de partida para una propuesta que exploraba nuevas posibilidades comerciales sin perder la identidad de la marca.

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A través de cortes poco convencionales y una construcción de las prendas basada en líneas de ensamblado orgánico, Domenech logró siluetas dinámicas que equilibraron estructura y movimiento.

El denim toma una nueva dirección

Los detalles metálicos jugaron un papel fundamental en la narrativa de la colección. Botonaduras, terminaciones y aplicaciones aportaron carácter a cada diseño, mientras que el trabajo en los bordes reafirmó el cuidado técnico que distingue el ADN de la firma.

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Especial atención merecieron los ruedos definidos por dientes de zippers expuestos, un recurso que añadió fuerza visual y volumen a las piezas de mayor presencia sobre la pasarela.

Los pantalones y las blusas cortas dominaron gran parte del desfile, proyectando una imagen fresca y contemporánea, aunque también hubo espacio para vestidos de profundos escotes y aires exóticos que aportaron sensualidad sin perder elegancia.

En medio de esta estética de líneas firmes y materiales robustos, las flores aparecieron de forma discreta, casi tímida, como aplicaciones para suavizar el conjunto y crear un interesante contraste.

La colección transmitió una evolución natural de la marca. Se percibió una diseñadora abierta a experimentar con nuevas técnicas y a incorporar tendencias actuales desde una perspectiva propia, sin renunciar a los elementos que han construido su identidad.

La propuesta de Oriett Domenech confirmó una etapa de crecimiento creativo. Su paso por Casa de Campo Fashion Week dejó la impresión de una firma que continúa expandiendo sus posibilidades estéticas y comerciales, encontrando en el equilibrio entre lo urbano y lo sofisticado una de sus mayores fortalezas.