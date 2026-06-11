"La estructura del viento", la apuesta más experimental de Chavón en Casa de Campo Fashion Week

Chavón Escuela de Diseño presentó su propuesta "La estructura del viento", una oda a la experimentación en Casa de Campo Fashion Week. ( FUENTE EXTERNA )

Hay desfiles que presentan una colección y otros que revelan una generación.

La estructura del viento, la propuesta colectiva de la Promoción 42 de la carrera de Diseño de Moda de Chavón, Escuela de Diseño, llegó a Casa de Campo Fashion Week como una declaración de intenciones de ocho nuevos creadores dispuestos a explorar los límites de la forma y la imaginación.

La colección abrazó el espíritu propio de los diseñadores emergentes: la exageración, la experimentación y el gusto por lo no convencional se convirtieron en el hilo conductor de piezas de gran impacto visual.

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Cada look parecía desafiar la gravedad, jugando con estructuras y volúmenes que transformaron el cuerpo en un espacio de creación.

Los tonos rojos y vinos aportaron dramatismo y misterio a una propuesta en constante movimiento.

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Las siluetas transitaron entre la evolución y la ebullición creativa, construyendo una narrativa conceptual con ecos vanguardistas y futuristas, donde la moda se entendió como una conversación entre técnica, emoción y riesgo.

Nueva generación de Chavón toma la pasarela

Más que una colección, La estructura del viento funcionó como el retrato de un proceso de aprendizaje.

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Los ocho diseñadores presentaron tres momentos de su formación, evidenciando el dominio alcanzado en el manejo de la estructura, la volumetría y las terminaciones, mientras cada pieza dejaba entrever una identidad propia.

El resultado fue una propuesta colectiva que celebró el talento emergente y la libertad creativa, recordando que la moda también es un espacio para cuestionar, experimentar y construir nuevas miradas.

Y si algo quedó claro sobre la pasarela de Casa de Campo Fashion Week, es que la Promoción 42 de Chavón ya está lista para escribir su propia historia en la industria.

Éxitos a los nuevos chavoneros.