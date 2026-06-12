"Natal" de José Cristian Lagares: moda dominicana con alma isleña en Casa de Campo Fashion Week
Con lino, seda y una sofisticada paleta de color, el diseñador presentó una propuesta de inspiración auténticamente isleña.
Para José Cristian Lagares, la moda es también una forma de contar historias. Y con "Natalí", la colección que presentó en Casa de Campo Fashion Week, el diseñador dominicano volvió la mirada hacia sus raíces para encontrar en ellas el punto de partida de una propuesta cargada de identidad, movimiento y carácter.
Desde las primeras salidas quedó claro que la colección apostaba por una imagen segura y decidida. Hombres y mujeres recorrieron la pasarela con fuerza y naturalidad, proyectando una confianza que se convirtió en parte esencial del discurso creativo de Lagares.
Una silueta al ritmo del Caribe
Uno de los elementos más interesantes de Natalí fue el trabajo sobre la cintura y las caderas. Cinturones, lazadas, pretinas alforzadas y lienzos corrugados dibujaron la silueta y aportaron un toque de sensualidad que se integró de manera orgánica en la colección.
Estos detalles no solo cumplieron una función estética, sino que crearon un ritmo visual que acompañaba cada salida actuando como hilo conductor de la propuesta.
Los pantalones también adquirieron un papel protagonista. Lejos de las construcciones tradicionales, Lagares apostó por patrones amplios y fluidos que aportaron comodidad, ligereza y libertad de movimiento tanto a las piezas masculinas como femeninas.
La colección tuvo además un equilibrio interesante entre estructura y suavidad, permitiendo que las prendas acompañasen el cuerpo sin perder presencia sobre la pasarela.
Lino, seda y una paleta que transita del día a la noche
La selección de materiales reafirmó la identidad de la propuesta. El lino y la seda se convirtieron en los grandes aliados del diseñador, aportando textura, frescura y una sensación de atemporalidad que atraviesa toda la colección.
La paleta cromática acompañó ese recorrido visual con naturalidad. Desde los tonos azul pastel hasta los rojos intensos, pasando por degradados dentro de la misma gama, los colores narraron el paso del día a la noche sin romper la armonía del conjunto.
En los diseños femeninos, los vuelos añadieron volumen y movimiento, aportando un aire ligero y coqueto que equilibró la fuerza de las siluetas más estructuradas.
Con Natalí, José Cristian Lagares continúa consolidando una estética propia que ha venido construyendo colección tras colección. Su propuesta no sigue tendencias pasajeras, apuesta por prendas con vocación de permanencia y una narrativa profundamente vinculada a la identidad isleña.
Con esta colección, Natalí confirma el camino creativo de un diseñador que ha encontrado en sus raíces una fuente inagotable de inspiración y sigue conquistando a un público que valora la moda con historia, autenticidad y una mirada contemporánea.
Casa de Campo Fashion Week: Anna Redman Pablo convierte el movimiento del mar en moda
Oriett Domenech lleva el denim a una nueva dimensión en Casa de Campo Fashion Week
Rafael Rivero eleva el blanco a símbolo de lujo en Casa de Campo Fashion Week
Maylé Vásquez lleva el legado taíno a Casa de Campo Fashion Week