Santo Sunday presentó "Cruise 2026", una colección fresca, artesanal y llena de personalidad

La colección "Cruise 2026" de Santo Sunday by Gabriela Álvarez Azar dejó claro en Casa de Campo Fashion Week que su propuesta apuesta por los detalles y la construcción artesanal. ( FUENTE EXTERNA )

En una pasarela donde llamar la atención parece casi una obligación, Santo Sunday by Gabriela Álvarez Azar eligió un camino propio: dejar que las prendas hablen por sí mismas.

Y es que la propuesta Cruise 2026 de Santo Sunday by Gabriela Álvarez Azar no necesitó grandes artificios para captar la atención. Su fortaleza se sostuvo en una personalidad silenciosa, pero de una intensidad difícil de ignorar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/dsc09768-02debb0b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/dsc09779-a9954757.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/dsc09793-ef85a1a5.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/dsc09795-2770bf10.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/dsc09799-e46a5308.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/dsc09798-31cbccad.jpg ‹ >

En su presentación en Casa de Campo Fashion Week, la diseñadora dominicana dejó claro que ha construido un universo creativo propio, donde la moda se entiende como una suma de pequeños detalles capaces de transformar una pieza en una experiencia visual.

Fantasía construida desde lo artesanal

Las 15 salidas que desfilaron sobre la pasarela parecían compartir un mismo lenguaje, aunque ninguna se repetía. Cada diseño incorporaba un elemento diferenciador, un detalle inesperado o una textura particular que reforzaba la idea de individualidad, uno de los pilares de la colección.

Gabriela Álvarez Azar tiene la habilidad de encontrar posibilidades donde otros verían materiales cotidianos. El uso constante de elementos no convencionales se convierte en parte de su ADN creativo. Los transforma, les da una nueva función y consigue que formen parte de un relato estético coherente y lleno de personalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/fn3a3190-be8b2d59.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/fn3a3188-2f0aff4e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/fn3a3207-ca86178f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/fn3a3210-26105bf7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/fn3a3215-18c8246f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/fn3a3192-b61124f3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/fn3a3219-0c877347.jpg ‹ >

Su filosofía parece sencilla: construir desde lo mínimo para conseguir el máximo impacto.

Uno de los grandes protagonistas de Cruise 2026 fue el trabajo sobre el torso. La diseñadora dedicó especial atención a esta parte de la silueta, desarrollándola de manera artesanal y minuciosa, casi como si cada pieza hubiera sido intervenida a mano para crear un pequeño universo propio.

El resultado fue una propuesta que transmite calidez y control, pero también una firme convicción estética. Respiraba audacia en las formas y en la mezcla de materiales, aunque siempre equilibrada y sin excesos.

Colección joven, divertida y llena de texturas

La verticalidad de las siluetas aportó dinamismo a la colección, mientras que el juego de texturas añadía profundidad y riqueza visual a cada salida.

Santo Sunday apostó por una mujer joven o, mejor dicho, por una actitud joven, curiosa y abierta a experimentar con la moda desde una perspectiva relajada y auténtica.

Sobre la pasarela, la colección se movió con naturalidad y frescura con un componente lúdico que invitaba a disfrutar de cada look y a descubrir esos pequeños detalles que los hacen especiales.

Más que buscar el impacto inmediato, Gabriela Álvarez Azar apuesta por una moda que se revela poco a poco, capaz de seducir tanto al ojo experto como al espectador casual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/fn3a3257-1f0fb4ca.jpg

Su Cruise 2026 confirmó una identidad creativa en la que la artesanía, los materiales inesperados y la atención al detalle se convirtieron en los verdaderos protagonistas.

Santo Sunday nos recordó que la moda puede convertir lo cotidiano en extraordinario y lo mínimo en una declaración de estilo.... para así dejar una impresión duradera.