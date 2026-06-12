Diseñadora dominicana Sugerly Peña presenta su colección en NJ Moda Week

La diseñadora dominicana Sugerly Peña destaca su visión moderna de la feminidad y su mensaje de crecimiento personal. ( FUENTE EXTERNA )

La diseñadora dominicana Sugerly Peña, fundadora de la marca MissFashionUSA y radicada en Dallas, Texas, presentó su más reciente colección titulada "EXTENSIÓN" durante su participación en NJ Moda Week, consolidando su propuesta dentro del circuito internacional de la moda.

La colección redefine el blazer femenino al llevarlo más allá de su estructura tradicional. La propuesta simboliza expansión, movimiento, libertad y evolución, como una metáfora del crecimiento personal y la capacidad de reinventarse. Cada pieza fue concebida para amplificar la presencia, la confianza y el poder de la mujer contemporánea.

A través de un enfoque moderno y sofisticado, la diseñadora explora nuevas siluetas que transforman el blazer en una prenda de impacto. La colección destaca por su equilibrio entre elegancia y fuerza, resaltando la identidad de una mujer segura, auténtica y en constante evolución.

La presentación apostó por una puesta en escena elegante que reforzó el concepto central de la colección: la transformación como forma de expresión. El desfile invitó al público a reflexionar sobre el crecimiento personal, la libertad creativa y la capacidad de expandir los propios límites.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/13/6b62b43d-9ec2-4f05-a4ce-6808e8d0c0ef-42d80537.jpg Una de las propuestas de la noche.

"Esta colección representa la evolución. Es un recordatorio de que siempre podemos extender nuestras posibilidades, crecer más allá de nuestras circunstancias y convertir nuestra historia en una expresión de poder y confianza", expresó Peña durante el evento.

La pasarela contó con el trabajo del equipo de Makeup & Hair by I Am Book of Beauty, que complementó la propuesta con una estética refinada, alineada con la fuerza y sofisticación de cada diseño.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/13/0209d749-dbf8-45eb-b7c9-c562aafde602-41b0139b.jpg El evento se celebró en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Con esta participación en NJ Moda Week, Sugerly Peña fortalece su presencia en la industria de la moda internacional, llevando con orgullo sus raíces dominicanas y consolidando la visión de MissFashionUSA en escenarios de alto nivel.

Sobre MissFashionUSA

MissFashionUSA es una firma fundada por la diseñadora dominicana Sugerly Peña, especializada en blazers femeninos que combinan elegancia, carácter y empoderamiento. Su misión es crear piezas que inspiren a las mujeres a sentirse seguras, visibles y poderosas en cada etapa de sus vidas