José Cristian Lagares brinda una jornada de lujo y moda en Casa de Campo Fashion Week

El diseñador dominicano José Cristian Lagares formó parte de la primera edición de Casa de Campo Fashion Week. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la primera edición de Casa de Campo Fashion Week, una plataforma que reunió moda, arte, bienestar y lujo en uno de los destinos más exclusivos del Caribe, el diseñador dominicano José Cristian Lagares protagonizó una jornada completa dedicada a su universo creativo, culminando con la presentación de su nueva colección "Natalí".

La experiencia inició con The Atelier Brunch, celebrado en los estudios Davidoff de Altos de Chavón, un espacio cedido por la Escuela de Diseño de Altos de Chavón.

Concebido como una extensión del lenguaje creativo de la colección, el brunch reunió a invitados nacionales e internacionales, miembros de la prensa, líderes de opinión y personalidades vinculadas al arte, la moda y la cultura.

El encuentro presentó una cuidada exhibición de piezas icónicas de José Cristian Lagares pertenecientes a colecciones anteriores, permitiendo a los asistentes recorrer la evolución estética del diseñador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/brunch-jc-lagares-dae0461a.jpg Las invitadas disfrutaron de un brunch especial. (FUENTE EXTERNA)

La convocatoria y producción estuvo a cargo de Wladimir Lendof, mientras que la ambientación destacó por su carácter orgánico y elegante, con mesas de inspiración rústica y espectaculares arreglos florales en tonos rojos que evocaban la esencia apasionada y femenina de Natalí.

Como parte de la experiencia sensorial, los invitados disfrutaron de un menú de cuatro tiempos elaborado por el equipo gastronómico de Hotel Mauad, diseñado especialmente para dialogar con la inspiración y narrativa de la colección. La experiencia fue acompañada por el refrescante Lemoncello Spritz de Perlino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/lagares-2-c9fe10e5.jpg Daniela di Giacomo, José Cristian Lagares y Clarissa Molina. (FUENTE EXTERNA)

Durante sus palabras de bienvenida, José Cristian Lagares compartió la filosofía detrás de este encuentro, destacando que la moda también debe ser una invitación a disfrutar la vida.

"Estamos en Casa de Campo, uno de los lugares más hermosos para celebrar el disfrute, la belleza y la alegría de vivir. Quise crear un espacio donde pudiéramos detenernos, compartir y celebrar esos momentos que hacen especial la vida".

La colección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/natali-1be1af70.jpeg Parte de la colección Natalí, de José Cristian Lagares. (FUENTE EXTERNA)

Al caer la noche, la atención se trasladó al Marina Riverside Center, escenario principal de Casa de Campo Fashion Week, donde José Cristian Lagares presentó "Natalí", una colección compuesta por 30 salidas masculinas y femeninas que rindieron homenaje a la mujer latinoamericana de las décadas de 1950 y 1960.

"Natalí" celebra a una mujer elegante, segura de sí misma, alegre y magnética; una mujer que disfruta la vida, que entiende el poder de la feminidad y que ilumina cada espacio al que llega.

La colección exploró una sofisticada paleta cromática que transitó desde los azules cielo y marino hasta amarillos limoncello, rojos intensos, tonos vino, marrones, blancos y negros.

El diseñador trabajó principalmente con linos 100 % y sedas, reafirmando su compromiso con materiales nobles y atemporales. Entre los elementos más destacados se encontró un estampado exclusivo inspirado en las cayenas, flor emblemática del Caribe que sirvió como hilo conductor visual de la propuesta.

Complementando las siluetas, los accesorios capilares fueron desarrollados por IGI Designs mediante elaboraciones tridimensionales inspiradas en flores de cayena, mientras que el calzado estuvo a cargo de Lux by EGO.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/natali-2-09f539db.jpeg Diseño de la colección Natalí, de José Cristian Lagares. (FUENTE EXTERNA)

El estilismo fue dirigido por Joselo Franjul, la producción general del desfile estuvo bajo la dirección de Sandro Guzmán y el casting reunió a modelos de Ossygeno Models, incluyendo talentos internacionales con experiencia en pasarelas de París.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la participación especial de Ryan Muñiz, hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony, quien formó parte del desfile junto al elenco de modelos.

La colección fue recibida por una audiencia integrada por personalidades del ámbito empresarial, social, artístico y mediático, consolidando uno de los momentos más destacados de la programación de Casa de Campo Fashion Week.

Te puede interesar José Cristian Lagares y el reto de llevar su firma a Inglaterra